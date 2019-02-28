Исправь оценку в четверти — попади на прием к губернатору

Исправить «тройку» за четверть желает каждый второй школьник. А если за это похвалит лично губернатор области? Думаете, нереально? С «Комсомольской правдой» возможно все!

Задача проекта «Губернаторский дневник» — стимулировать школьников области к получению хороших отметок. Чтобы и оценки в дневнике радовали, и родители не стояли за спиной и не твердили: «Учи уроки»! И чтобы сами ребята были успешными и стремились к знаниям.

— Уважаемые друзья! В современной школе многое меняется, но практически нигде в мире еще не отказались от оценок. То, что они должны быть хорошие и отличные, это общее, на чем сходятся все — и ученики, и учителя, и родители. Региональный проект «Отличный дневник» — прекрасная возможность повысить успеваемость и получить за это заслуженное поощрение, — обращается к участникам конкурса губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Информационным партнером проекта выступает популярный медиахолдинг «Комсомольская правда», а это значит, что у вас есть шанс прославиться на всю страну. Желаю вам только хороших и отличных оценок, успешного завершения учебного года и заслуженных веселых каникул!

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Заявиться могут учащиеся 2-11 классов. А как быть с первоклашками? Дело в том, что малышам, которые только-только сели за парты, не всегда ставят оценки. Пусть в этом году привыкнут к школе, а потом мы обязательно примем заявки и от них.

КАК ВЫБЕРУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В этой статье опубликован бланк. В него необходимо внести все оценки по итогам четвертей и учебного года. Но только те, которые были выставлены в журнал. В мае, по итогам учебного года, бланки отправляйте в редакцию. Заявки принимаются до 25 мая включительно.

Победителей выберут в четырех группах: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы.

КОГДА ВЫЙДЕТ ПЕРВЫЙ БЛАНК

Самый первый бланк ищите в номере газеты «Комсомольская правда» от 1 марта. Вырезайте его, заполняйте вместе с учителем, ставьте печать и кладите в верхний ящик стола. Отправлять его пока не надо. Высылайте только полностью заполненный бланк с исправленными оценками в четвертях и годовой оценкой в мае (кроме учащихся 9-х и 11-х классов).

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ БЛАНКИ

Адрес нашей редакции не изменился: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, офис 607. На конверте пометьте «Губернаторский дневник».

Если вам проще отправить все электронной почтой, тогда распечатайте бланк с сайта и высылайте на адрес: gubdnevnik74@mail.ru

У МЕНЯ ВОПРОС

Друзья, мы с удовольствием ответим вам на все ваши вопросы. Звоните нам: (351) 266-66-80, 266-70-63, 8-919-327-48-07. Пишите на электронный ящик, приходите в гости.

Положение акции на учебный год 2018/2019 — в прикрепении

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