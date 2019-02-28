Чай и кофе против шампанского: радуем любимых полезными подарками

Весна насыщена праздниками и торжественными событиями. Чем порадовать любимую женщину, коллегу по работе или подругу? Что подарить учителю, врачу или начальнику? Алкогольными напитками уже никого не удивишь. Да и в эпоху повального увлечения здоровым образом жизни такие подарки считаются моветоном.

Удачное решение — подарить ароматный чай или бодрящий кофе. В бутике Gutenberg можно подобрать уникальный презент для настоящих ценителей вкуса.

Рассказываем пять главных причин заглянуть в бутик элитного чая и кофе Gutenberg.

Причина 1: пожалуй, самый большой ассортимент в городе

Кофе и чай. В то время, когда природа пробуждается от зимней спячки, эти напитки согревают друзей и близких после долгих прогулок или насыщенного трудового дня, поднимают настроение и вдохновляют своим ароматом. Кофе подарит утреннюю бодрость, а чай — расслабляющий вечер. Впрочем, возможны и другие варианты. К тому же без чая не обходится ни одно праздничное застолье.

В бутике элитного чая и кофе Gutenberg представлены более 200 сортов чая и более 60 видов кофе, которые зарядят страстью, подарят душевное тепло и праздничное настроение.

Причина 2: изысканные и необычные сорта в наличии

Наборы чая и кофе в оригинальной упаковке станут беспроигрышным подарком и близкому человеку, и коллеге по работе.

Для любителей разнообразия в бутике Gutenberg можно выбрать цитрусовые, пряные, травяные, ягодно-цветочные и фруктовые чаи. Добавки только дополнят вкус и аромат чая, насытив его интересными нотками.

Для любителей кофе — растворимый и натуральный, молотый и зерновой, плантационный, марагоджайп, купажированный и в какао-обсыпке с оттенками шоколада. В наличии также имеется кофе без кофеина (или декаф). Любой сорт можно приобрести в фабричной упаковке или на развес и помолоть сразу в магазине.

А вкусные орешки и фрукты в глазури подарят настоящее волшебство праздника.

Знакомьтесь сами и дарите новые сорта чая и кофе, познавайте многогранный мир вкуса и аромата!

Причина 3: полезные аксессуары для современных людей

Размышляете над оригинальным и в то же время нужным подарком? Термокружка — универсальный и актуальный презент. Прогулки по улице, поездки за рулем, работа в офисе, отдых на природе, учеба в университете — жизнь современного человека порой не дает возможности на длительные паузы.

Компактная и легкая термокружка сохранит тепло или холод любимого напитка и поднимет настроение своему владельцу в любом месте.

Выбирайте термокружки и аксессуары в бутике элитного чая и кофе Gutenberg.

Причина 4: покупка в пару кликов и бесплатная доставка

Нет времени ходить по магазинам в поисках подарка? В бутике Gutenberg идут навстречу своим клиентам: оформить подарок или купить чай и кофе можно на сайте. Совершайте покупки, не выходя из дома и офиса. Товар привезут бесплатно до нужного адреса!

Причина 5: только полезные подарки

Бутик элитного чая и кофе Gutenberg за здоровый образ жизни. Не стоит напоминать о том, чай обладает общим оздоровительным воздействием, выводит токсины из организма и улучшает мышечный тонус без повышения давления. Кофе, в свою очередь, содержит большое количество микроэлементов, обладает тонизирующим эффектом, а у пожилых людей даже улучшает память.

И если вы действительно желаете преподнести подарок, который покажет ваше отношение к человеку, выбирайте презенты, полезные для здоровья.

Специалисты бутика Gutenberg помогут определиться с выбором и организуют доставку.

Бутик элитного чая и кофе Gutenberg

г.Челябинск, ул. Энгельса, 63;

Тел.: 8 (912) 08-21-222;

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