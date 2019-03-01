Мех без правил, или Почему не нужен КиЗ

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day), приуроченный к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди (John F Kennedy) в Конгрессе в 1962 году. Знаменитый президент сформулировал четыре основных права потребителя: на безопасность, информацию, выбор и право быть услышанным. Однако российская реальность не совпадает с выкладками защитников потребителей.

В России День защиты прав потребителей получил признание после принятия закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В законе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, продавцами, устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья.

Именно для обеспечения качества, безопасности и здоровья потребителей, защиты потребителя от контрафакта было принято постановление правительства РФ от 11 августа 2016 года № 787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха». Этот документ гарантирует потребителю достоверную информацию об изделиях и их производителях и предусматривает нанесение специальной маркировки — контрольных идентификационных знаков (КиЗ), данные о которых вносятся в информационный ресурс маркировки. Товары, достоверные сведения о которых не переданы в ресурс, считаются немаркированными и подлежат конфискации.

Шубы без КиЗ — кот в мешке

Статьей 171.1 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность недобросовестных производителей. Незаконным является производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров без маркировки, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.

Уйти от ответственности, однако, просто — с помощью процедуры банкротства. Эта практика существует в Челябинске уже почти два года: все это время меховые изделия без маркировки предлагаются к продаже в рамках процедуры банкротства Илиаса Циоплиакиса, известного на Южном Урале как владелец торговой марки «Дионис».

После начала процедуры банкротства известного продавца и производителя меховых изделий в конкурсную массу для расчета с кредиторами была включена крупная партия шуб — 2545 штук на общую сумму по ценам 2016 года в 265 миллионов. Такой вариант возможен: письмо ФНС (есть в распоряжении редакции) от 28 июля 2017 года, товар при банкротстве может включаться управляющим в конкурсную массу, если его продажа не нарушает закон. КиЗ и достоверная информация для потребителей необходимы и в рамках банкротства, по мнению ФНС. Однако ситуация вокруг «Диониса» такова: шубы без КиЗ с августа 2017 года хранятся у конкурсного управляющего. Все это время никто не контролирует условия хранения меховых изделий. Что, если за это время дорогие, качественные шубы подменены на низкосортный брак? Какие специалисты и в чьих интересах осуществляли перевозку шуб?

О возможности подмены говорит тот факт, что с момента изъятия товара из магазина он подешевел на 80 процентов! При этом оценщики товар не осматривали, товароведы в оценке не участвовали и подтвердить происхождение шуб невозможно. Сегодня за 2,5 тысячи меховых изделий единым лотом требуют уже не четверть миллиарда, а только 53 миллиона! Понятно, что даже по этой рекордно низкой цене столь крупную партию сможет приобрести только оптовый покупатель. Но и опт не освобождает от обязанности наносить маркировку: ведь потом шубы будут перепродавать обычным южноуральцам, и тоже без КиЗ, то есть можно будет продать что угодно, предоставив потребителю недостоверную информацию. И о такой продаже даже не будет известно налоговикам: все пойдет в обход ресурса маркировки. Банкротство одного человека становится прикрытием для незаконного обогащения совсем других людей.

Погонам шубы не нужны

На сегодня сведения о хранении и реализации меховых изделий без маркировки переданы в ГУ МВД по Челябинской области, в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Курчатовского района, на территории которого долгое время и хранились шубы от «Диониса», следственное управление СКР по Челябинской области. Никакой реакции от правоохранителей на заявления владельца шуб не последовало.

К проведению проверки ситуации с грудой меха подключились специалисты Роспотребнадзора. Они подтвердили нарушение порядка маркировки. Роспотребнадзор направил материалы проверки в адрес начальника ГУ МВД по Челябинской области еще в ноябре 2018 года. Специалисты надзорного ведомства считают, что данных достаточно для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Но и на обращение Роспотребнадзора блюстители порядка не отреагировали.

Потеря конкурсной массы и нарушение прав залоговых кредиторов в результате обесценивания меховых изделий могут показаться правоохранителям «частным» спором, который должен оценивать суд. Однако выглядит это как попытка нажиться на имуществе должника, которое будет продано за бесценок не в интересах кредиторов, а в интересах иных лиц, устанавливать которых полиция не торопится.

Волнует другое: остается открытым вопрос обеспечения интересов потребителей. Если немаркированные шубы уйдут с молотка, то более 2,5 тысячи потребителей в ходе продажи конкурсной массы получат товар, качество которого и информацию о котором никто не сможет подтвердить.

Именно хранение немаркированных товаров — камень преткновения в споре Циоплиакиса с собственным финансовым управляющим и кредиторами. Шубы «дешевеют», из конкурсной массы утекают деньги, деловая репутация страдает. При этом о нарушении законодательства известно абсолютно всем, ответственность за нарушение требований и за отсутствие маркировки — конфискация и утилизация товара, происхождение которого не может быть подтверждено достоверно. Тем более что прецеденты были.

Ларчик открывается просто

Не далее как 28 января 2019 года мировой суд Советского района Челябинска вынес решение по административному делу в отношении индивидуального предпринимателя, выставившего на продажу более 20 шуб и пальто без маркировки. Протокол судебного заседания есть в распоряжении «КП». По его информации, представитель облуправления Роспотребнадзора в суде рассказала, как были выявлены нарушения: предприниматель купил шубы до введения обязательной маркировки, представил сертификаты соответствия на изделия престижных торговых марок, таких как Giafranco Ferre furs, Harmanli и других, но не смог доказать, что шубы были куплены действительно до августа 2016 года. В итоге: штраф в пять тысяч рублей и конфискация не оформленного должным образом товара.

Исполнение запрета на оборот меховых изделий без специальной маркировки реализуется и в Москве и в других регионах, есть многочисленные судебные акты, подтвержденные вышестоящими судами. Позиция власти законодательной и судебной — защитить потребителя от подделок, низкого качества и недостоверных сведений! С шубами, когда-то изъятыми у Циоплиакиса, следовало поступить так же — конфисковать.

Но защита потребителей остается делом самих потребителей. Почему законодательство применяется по двойному стандарту? Конечно, конфисковать 20 шуб без маркировки — это не то что 2,5 тысячи шуб. В глазах закона они весят одинаково, и это подтверждается позицией Роспотребнадзора, обращавшегося в полицию по делу Циоплиакиса. Может быть, дело не в законе, а в нежелании органов терпеть неудобства? Ведь, чтобы конфисковать товар, нужно помещение для изъятия на время проверки, нужна экспертиза, нужны сотрудники, изучившие законодательство. Вместо всех этих проблем можно просто ничего не предпринимать. На фоне громких дел, гремящих в судах Южного Урала, угроза купить «кролика» вместо «стриженой норки» кажется смешной: какая тут безопасность и что тут охранять? Авось потребитель сам разберется, как ему защищать свои права.