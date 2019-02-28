Мать депутата из Челябинска обвиняют в том, она построила финансовую пирамиду и увела миллионы

Скандал, который зацепил челябинские элиты, обсуждает город. Мать районного депутата Виктора Шангрикова обвиняют в мошенничестве. Ущерб может составить миллионы рублей. Газета «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказывает самые важные моменты истории.

В 2014 году челябинки Полина и Наталья познакомились с Татьяна Суриной. Немолодая бизнесвумен предложила вложить деньги в ее дело. Обещала за каждый месяц пользования деньгами — 10%.

— Привлечение денег Сурина объяснила важным проектом — полигон для шлакоотвала, — рассказывает Полина. — Нам показывали много документов, при этом на наших встречах бывал сын Суриной — депутат. Виктор Шангриков тогда возглавлял Курчатовский райсовет. Встречи проходили в офисах гранд-отеля в центре Челябинска. За Натальей иногда заезжал водитель Суриной на дорогой машине.

На сайте deputat74 о сыне Суриной пишут такие отзывы.Фото: СОЦСЕТИ

— Они говорили, что их проект участвует в президентской программе поддержки. Вот-вот инвесторы дадут деньги. Но они хотят начать строительство раньше, поэтому и просят у нас в долг. Все было обставлено так, что им очень нужна эта помощь. Мы поверили. Не рассматривали это как способ обогащения, — продолжает Полина. — Деньги Сурина брала под расписку. Но ни в одном документе ее имя не фигурирует. Везде подписи ее людей. Но юридически — они никто. В компании, которая была оформлена на нее, числилась только она учредителем (сейчас фирма ликвидирована — прим.ред.). Ее сотрудники также верили в серьезность предприятия и приносили туда деньги. Некоторым «инвесторам» деньги изначально возвращали.

Средства на мегапроект Полина и Наталья занимали несколько раз. Даже брали кредиты на это. Наталья привлекла несколько своих знакомых, чтобы и те одолжили компании деньги.

— В один момент мне предложили заложить квартиру, в которой жила дочь, — говорит Наталья. — Я согласилась, но Полине ничего не сказала. Жилплощадь была оформлена на меня. Когда Наталью привезли на сделку, на стол положили договор купли-продажи. Объяснили, что это нормально. Покупателем стал владелец ломбарда, которого представили как супернадежного человека.

В ближайшее время Полину начнут выселять из квартиры приставы. Девушка просит отсрочку. Ранее в гражданском суде пытались признать сделку купли-продажи жилья недействительной. Ничего не вышло, а Фемида посоветовала обратиться в полицию, чтобы решать проблему в рамках уголовного дела. Ведь вместе с квартирой ущерб Наталья и Полина оценивают в восемь млн руб.

— В полиции нам отказали в уголовном деле. Мотивировали тем, что конфликт с Суриной надо решать в гражданском суде. Отказ МВД мы обжалуем в прокуратуре, — говорят женщины.

В прошлом году Сурину уже судили за мошенничество со сговором. Дали 2,5 года условно. По базе судебных приставов, на Татьяне Суриной числится около шести миллионов рублей долга. Вот скриншот сайта судебных приставов:

Это только часть долго Татьяны Суриковой, которые можно увидеть в открытом доступе.

Руководство партии, в которой состоит Шангриков, прислало челябинкам ответ, что привлекать к «партийной ответственности» его не за что, ведь к нему никаких претензий со стороны взыскателей нет.

ОТ РЕДАКЦИИ

Нам назвали шесть возможных номеров Татьяны Суриной, но не по одному связаться с ней не удалось. Редакция готова опубликовать позицию второй стороны: kpravda@ya.ru, 8-351-265-80-66.