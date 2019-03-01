2019-03-01T12:28:39+03:00
Дом. Семья

«Стрижка, маникюр и зоошопинг»: как ухаживают за собой современные котики Челябинска

«Комсомолка» посетила кошачий салон красоты и узнала, как питомцы навели марафет ко Дню кошек [фоторепортаж]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Не забудьте поздравить своего котейку с праздником!Не забудьте поздравить своего котейку с праздником!Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня не только первый день весны, но еще и «профессиональный» праздник у котиков. Вся страна чествует пушистых, угощает их вкусняхой, одаривает заботой и лаской.

Но современного котейку можно порадовать не только едой и вниманием, а еще, например, походом в зоосалон — место для наведения внешнего лоска. Здесь питомцу сделают стрижку, маникюр, почистят уши и зубы, и, при желании, даже «набьют» тату.

ПРО ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ВНЕШНОСТЬЮ

Примарафетиться любимцам помогают профессиональные грумеры. Их услуги сейчас очень популярны. Спектр процедур большой: в спросе стрижка, вычесывание, мытье, чистка зубов и ушей, подстригание когтей.

Пятилетний Ричи к салонным процедурам уже привык, посещает их с года. Он очень пушистый и пару раз в год сильно линяет. Его рыжие волосы хозяева собирают по всему дому. Поэтому весной и осенью они избавляют кота от волос, и тем, самым — себя от проблем.

За минуту до стрижки - слезы в глазах... Выдыхайте, у этой породы слезоточивость - нормальное явление. Фото: Валентина ВАГАНОВА

За минуту до стрижки - слезы в глазах... Выдыхайте, у этой породы слезоточивость - нормальное явление.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Грумеры подстригают Ричи когти, а затем делают классическую стрижку «Кот в сапогах»: сбривают волосы на всем теле, кроме головы, кончика хвоста и лапок до локтевого сустава.

На процедуру уходит около часа. Мастера работают в четыре руки: один стрижет, другой держит котика, переворачивает и поглаживает по голове, чтобы не нервничал. Через три-четыре месяца кот обрастет, и его снова нужно будет стричь.

Без маникюра никуда. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Без маникюра никуда.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Стрижка нужна в большей степени хозяевам. Ричи прекрасно бы жил без нее.

— К стрижке люди прибегают, когда устают от шерсти дома, или когда кота уже невозможно вычесать. Был у нас питомец, которого положили на стол, а он лежит спокойно и не двигается. А когда начали брить ему пузо, увидели, что все лапы соединены в колтуне и он не может ими пошевелить, от подмышек до паха был единый ком, — рассказывает грумер Ксения Михайлова.

Часто стригут старых кошек. Они чаще линяют, вылизывать себя им становится трудно, волоски начинают скатываться, образуется много колтунов. Под колтунами кожа не проветривается и начинает преть. Развиваются инфекции, появляются болячки. Да и сами колтуны тянут кожу, чешутся.

Шерстка, пока-пока... Фото: Валентина ВАГАНОВА

Шерстка, пока-пока...Фото: Валентина ВАГАНОВА

Стоит кошачья прическа — от 1000 до 1500 руб. По словам Ксении, большинство грумеров против стрижки кошек, потому что для животного это большой стресс. Хозяев нередко удается переубедить и сделать питомцу обычный вычес. Вычесывание стоит дороже — около 2000 руб, потому что в него входит мытье и уход профессиональной косметикой.

В салоне питомцу могут сделать «модельную» стрижку, например, «Дракон» — шерсть оставляют на голове, лапах, хвосте и спинке. А еще прицепить стразы, сделать тату по шерсти. Но животным эти «украшения» совсем не нравятся. Если хозяин уважает своего питомца, он экспериментировать не будет.

Зато летом не жарко! Фото: Валентина ВАГАНОВА

Зато летом не жарко!Фото: Валентина ВАГАНОВА

НЕ УХОД, А НАСЛАЖДЕНИЕ

Трехлетнему британцу Элвису наводят красоту, вычесывая его. Шерстку приводят в порядок около двух часов. От «бьюти»-процедуры Элвис мурлычет — балдеет.

Элвису нравится вычесывание, сам выгибает спинку и мурлычет. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Элвису нравится вычесывание, сам выгибает спинку и мурлычет.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Скоро будет красивым и ухоженным. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Скоро будет красивым и ухоженным.Фото: Валентина ВАГАНОВА

После вычесывания Элвиса купают, чтобы наверняка убрать все отмершие волоски, почистить шерстку и кожу. Моют профессиональными шапуньками и бальзамами. Мастер старается создать максимально комфортные условия котейке, потому что водные процедуры коты не жалуют. Теплая вода, никаких посторонних звуков и резких движений, коврик, чтобы лапки не скользили, и кот чувствовал себя увереннее.

К салонным процедурам Элвису не привыкать, он посещает их регулярно. Фото: Валентина ВАГАНОВА

К салонным процедурам Элвису не привыкать, он посещает их регулярно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Искупали. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Искупали.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Чистого и благоухающего котика высушивают холодной струей воздуха из компрессора. В завершении чистят ушки и глазки специальными средствами.

Чистить уши кошке нужно раз в месяц. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Чистить уши кошке нужно раз в месяц.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Элвису также, как и Ричи, подстригли коготки. Вообще, по мнению, грумеров это лучший способ ухода за когтями у кошек. Специалисты не советуют использовать антицарапки — специальные колпачки на когти, а выдирать коготки — строжайше нельзя.

Антицарапкам лучше сказать «нет». Фото: Валентина ВАГАНОВА

Антицарапкам лучше сказать «нет».Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Это тоже самое, что человеку отрезать фалангу пальца. Кошка становится инвалидом. Антицарапки крепятся на клей, он может вызвать у кошки аллергию. К тому же, кошка может сгрызть колпачок и проглотить его. Лучший вариант — просто регулярно подстригать когти самим или в салоне, процедура стоит 100 рублей, и купить питомцу хорошую когтеточку, — советует Ксения Михайлова.

Ну вот, так лучше! Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ну вот, так лучше!Фото: Валентина ВАГАНОВА

КОШАЧИЙ ШОПИНГ

После салонных процедур не мешало бы поощрить котиков за терпение и хорошее поведение. Например, «зоошопингом» — купить модный наряд, симпатичную шлейку, забавную игрушку или красивую мисочку.

Каких только нарядов для кошек нет, на любой вкус. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Каких только нарядов для кошек нет, на любой вкус.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Как вам такое платье на выход? Фото: Валентина ВАГАНОВА

Как вам такое платье на выход?Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сейчас в тренде игрушки с кошачьей мятой. Мята оказывает на кошку успокаивающее действие. Помогает снять стресс, улучшает аппетит и пищеварение. Такую игрушку стоит давать при стрессовых ситуациях, например, во время поездок. Мята не вредит питомцу, но давать ее часто не стоит, она вызывает привыкание и кот перестает на нее реагировать.

Сейчас популярны игрушки с кошачьей мятой. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сейчас популярны игрушки с кошачьей мятой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Необязательно покупать игрушку с вшитыми листочками мяты, можно купить спрей с мятой и просто побрызгать любимую игруху кота.

Шлейка не даст кошке вырваться и потеряться во время прогулки или похода к ветеринару. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Шлейка не даст кошке вырваться и потеряться во время прогулки или похода к ветеринару.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прежде чем покупать подарок своему хвостатому другому, подумайте, точно ли он ему нужен. Кошки вообще не любят вмешательства в их жизнь. Далеко не каждый будет рад ошейнику или костюму. А вот новой миске полной корма...

Любите и уважайте котиков и будет вам счастье!

Креативную миску, да еще и полную, питомец точно оценит. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Креативную миску, да еще и полную, питомец точно оценит.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА ОТ ГРУМЕРА:

— Кошку нужно мыть раз в месяц, потому что она собирает на шерсть домашнюю пыль, грязь. И обязательно специальным кошачьим шампунем.

— Регулярно вычесывайте питомца. Хотя бы раз в неделю. Используйте металлическую щетку с редкими зубьями, а не пластиковую. Пластиковая быстро ломается и провоцирует статическое электричество.

— Чистите уши один-два раза в месяц. В домашних условиях для этого можно использовать ватный диск, смоченный хлоргексидином.

— Подстригайте когти раз в месяц специальными когтерезами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мэра Чебаркуля подозревают во взятке
«Трактор» приглашает челябинцев слепить снежного «Белого медведя»
Задержан мэр Чебаркуля
«Диагноз» дому в Магнитогорске, где взорвался бытовой газ, вынесут до 1 апреля
В Челябинской области фальшивомонетчик сбыл 16 тысяч поддельных евро
В Челябинске цыгане продали сотруднику ФСБ больше килограмма героина
Челябинск пока не освободили от снежных завалов
Озабоченные поклонники Семена Слепакова попали под гнев челябинских активистов
Половина челябинцев не представляют жизни без Интернета
Пьяная жительница Магнитогорска не довезла ребенка до детского сада
Дикие кошки Челябинского зоопарка приглашают горожан в гости
60-летний автостопщик поневоле, которому южноуральцы помогли добрался домой, шлет приветы из Иркутска
В Магнитогорске в переполненном детсаде малыши вынуждены есть по очереди
Житель Челябинской области продает 200 рублей за 6666 рублей