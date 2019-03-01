«Стрижка, маникюр и зоошопинг»: как ухаживают за собой современные котики Челябинска

Сегодня не только первый день весны, но еще и «профессиональный» праздник у котиков. Вся страна чествует пушистых, угощает их вкусняхой, одаривает заботой и лаской.

Но современного котейку можно порадовать не только едой и вниманием, а еще, например, походом в зоосалон — место для наведения внешнего лоска. Здесь питомцу сделают стрижку, маникюр, почистят уши и зубы, и, при желании, даже «набьют» тату.

ПРО ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ВНЕШНОСТЬЮ

Примарафетиться любимцам помогают профессиональные грумеры. Их услуги сейчас очень популярны. Спектр процедур большой: в спросе стрижка, вычесывание, мытье, чистка зубов и ушей, подстригание когтей.

Пятилетний Ричи к салонным процедурам уже привык, посещает их с года. Он очень пушистый и пару раз в год сильно линяет. Его рыжие волосы хозяева собирают по всему дому. Поэтому весной и осенью они избавляют кота от волос, и тем, самым — себя от проблем.

За минуту до стрижки - слезы в глазах... Выдыхайте, у этой породы слезоточивость - нормальное явление.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Грумеры подстригают Ричи когти, а затем делают классическую стрижку «Кот в сапогах»: сбривают волосы на всем теле, кроме головы, кончика хвоста и лапок до локтевого сустава.

На процедуру уходит около часа. Мастера работают в четыре руки: один стрижет, другой держит котика, переворачивает и поглаживает по голове, чтобы не нервничал. Через три-четыре месяца кот обрастет, и его снова нужно будет стричь.

Без маникюра никуда.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Стрижка нужна в большей степени хозяевам. Ричи прекрасно бы жил без нее.

— К стрижке люди прибегают, когда устают от шерсти дома, или когда кота уже невозможно вычесать. Был у нас питомец, которого положили на стол, а он лежит спокойно и не двигается. А когда начали брить ему пузо, увидели, что все лапы соединены в колтуне и он не может ими пошевелить, от подмышек до паха был единый ком, — рассказывает грумер Ксения Михайлова.

Часто стригут старых кошек. Они чаще линяют, вылизывать себя им становится трудно, волоски начинают скатываться, образуется много колтунов. Под колтунами кожа не проветривается и начинает преть. Развиваются инфекции, появляются болячки. Да и сами колтуны тянут кожу, чешутся.

Стоит кошачья прическа — от 1000 до 1500 руб. По словам Ксении, большинство грумеров против стрижки кошек, потому что для животного это большой стресс. Хозяев нередко удается переубедить и сделать питомцу обычный вычес. Вычесывание стоит дороже — около 2000 руб, потому что в него входит мытье и уход профессиональной косметикой.

В салоне питомцу могут сделать «модельную» стрижку, например, «Дракон» — шерсть оставляют на голове, лапах, хвосте и спинке. А еще прицепить стразы, сделать тату по шерсти. Но животным эти «украшения» совсем не нравятся. Если хозяин уважает своего питомца, он экспериментировать не будет.

Зато летом не жарко!Фото: Валентина ВАГАНОВА

НЕ УХОД, А НАСЛАЖДЕНИЕ

Трехлетнему британцу Элвису наводят красоту, вычесывая его. Шерстку приводят в порядок около двух часов. От «бьюти»-процедуры Элвис мурлычет — балдеет.

Элвису нравится вычесывание, сам выгибает спинку и мурлычет.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Скоро будет красивым и ухоженным.Фото: Валентина ВАГАНОВА

После вычесывания Элвиса купают, чтобы наверняка убрать все отмершие волоски, почистить шерстку и кожу. Моют профессиональными шапуньками и бальзамами. Мастер старается создать максимально комфортные условия котейке, потому что водные процедуры коты не жалуют. Теплая вода, никаких посторонних звуков и резких движений, коврик, чтобы лапки не скользили, и кот чувствовал себя увереннее.

К салонным процедурам Элвису не привыкать, он посещает их регулярно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Чистого и благоухающего котика высушивают холодной струей воздуха из компрессора. В завершении чистят ушки и глазки специальными средствами.

Чистить уши кошке нужно раз в месяц.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Элвису также, как и Ричи, подстригли коготки. Вообще, по мнению, грумеров это лучший способ ухода за когтями у кошек. Специалисты не советуют использовать антицарапки — специальные колпачки на когти, а выдирать коготки — строжайше нельзя.

Антицарапкам лучше сказать «нет».Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Это тоже самое, что человеку отрезать фалангу пальца. Кошка становится инвалидом. Антицарапки крепятся на клей, он может вызвать у кошки аллергию. К тому же, кошка может сгрызть колпачок и проглотить его. Лучший вариант — просто регулярно подстригать когти самим или в салоне, процедура стоит 100 рублей, и купить питомцу хорошую когтеточку, — советует Ксения Михайлова.

Ну вот, так лучше!Фото: Валентина ВАГАНОВА

КОШАЧИЙ ШОПИНГ

После салонных процедур не мешало бы поощрить котиков за терпение и хорошее поведение. Например, «зоошопингом» — купить модный наряд, симпатичную шлейку, забавную игрушку или красивую мисочку.

Каких только нарядов для кошек нет, на любой вкус.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Как вам такое платье на выход?Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сейчас в тренде игрушки с кошачьей мятой. Мята оказывает на кошку успокаивающее действие. Помогает снять стресс, улучшает аппетит и пищеварение. Такую игрушку стоит давать при стрессовых ситуациях, например, во время поездок. Мята не вредит питомцу, но давать ее часто не стоит, она вызывает привыкание и кот перестает на нее реагировать.

Сейчас популярны игрушки с кошачьей мятой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Необязательно покупать игрушку с вшитыми листочками мяты, можно купить спрей с мятой и просто побрызгать любимую игруху кота.

Шлейка не даст кошке вырваться и потеряться во время прогулки или похода к ветеринару.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прежде чем покупать подарок своему хвостатому другому, подумайте, точно ли он ему нужен. Кошки вообще не любят вмешательства в их жизнь. Далеко не каждый будет рад ошейнику или костюму. А вот новой миске полной корма...

Любите и уважайте котиков и будет вам счастье!

Креативную миску, да еще и полную, питомец точно оценит.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА ОТ ГРУМЕРА:

— Кошку нужно мыть раз в месяц, потому что она собирает на шерсть домашнюю пыль, грязь. И обязательно специальным кошачьим шампунем.

— Регулярно вычесывайте питомца. Хотя бы раз в неделю. Используйте металлическую щетку с редкими зубьями, а не пластиковую. Пластиковая быстро ломается и провоцирует статическое электричество.

— Чистите уши один-два раза в месяц. В домашних условиях для этого можно использовать ватный диск, смоченный хлоргексидином.

— Подстригайте когти раз в месяц специальными когтерезами.

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