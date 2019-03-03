Как простой студент из Челябинска стал востребованной моделью на подиумах Европы

Обычный юноша, студент юридического факультета Михаил Исаков, седьмой ребенок в своей семье, стал востребованной моделью на подиумах Европы.

Какие шансы у вас повторить путь челябинца, с чего начать и к чему быть готовым, узнаете из его дневника.

ОТ 180 И ВЫШЕ: КОГО ЖДЕТ МИР МОДЫ

Я всегда был высоким и очень худым, но не думал, что это принесет дивиденды. После первого курса поехал в Китай. Брат работал там и снимал жилье по соседству с ребятами из модельного бизнеса. Они хвастались, что летают по миру и получают по несколько тысяч долларов в месяц. А ведь с виду обычные, только рост под 190. На лицо почти не отличаются…

Сам я стал популярным у местных. Видно, казался им великаном — 188 см роста, 62 кг. На улице подходили китайцы, просили фото. Причем снимали меня одного. «Ты бы тоже мог зарабатывать!» — шутил брат.

В гостях у брата в Китае. Фото: личный архив героя публикации.

Уже в Челябинске отослал несколько снимков в агентство. Мне ответили: рост и вес идеальные, а начать карьеру можно и в 19 лет.

У меня правильные черты лица. Но в моделинге также ценятся люди «с изюминкой»: большие уши, задранный нос или пухлые губы. Такие лица запоминаются, что и нужно в рекламе.

Думаю, 90 % высоких парней с успехом могут заниматься моделингом. Если вид дистрофичный — рекламировать «фэшн», чисто дизайнерскую одежду. Если есть мышцы, но только без жира, выходить на показы «коммерции» (одежды, предназначенной для продажи).

Начиная карьеру модели, я надеялся посмотреть мир и, по возможности, заработать.

В ЕВРОПЕ ДЕЛАЮТ ИМЯ, А В АЗИИ — ДЕНЬГИ

В детстве я занимался борьбой, всегда старался поддерживать форму. Моя походка была так себе, позировать вообще не умел. Пришлось учиться в модельном агентстве. Хватило курса из десяти занятий. И на первом же кастинге в родном Челябинске мне предложили поехать в Китай.

Я тогда отказался. Начинать лучше в Европе. Здесь ты делаешь себе имя, порой в ущерб кошельку. Потом можно отправиться в Азию, ведь за имя там платят высокие гонорары. А когда будут и имя, и опыт, открыт путь в Америку. Там еще больше работы и денег.

Цветочная фотосессия в Турине. Фото: личный архив героя публикации.

В соцсетях я познакомился с человеком, который сам был моделью, а теперь продвигает новые лица. Он помог продумать путь.

Первым делом я сделал «портфолио». Хороший способ получить снимки бесплатно — съемка TFP (Time for Print с англ. «время за отпечатки» — ред.). Модель позирует фотографу, а взамен получает отличные снимки. Хотя потратиться все же пришлось — на стилиста и аренду студии. В итоге снимки одобрили, я подписал договор с итальянским агентством.

За неделю до моего вылета агентство обанкротилось. Но пути назад не было. Мне пришлось искать. Новым работодателем стало агентство Boom, и я отправился в Милан.

СОБЛАЗНОВ МНОГО, НО ВАЖНЕЕ — РАБОТА

Итальянцы встретили меня радушно. Искать жилье не пришлось. Обычно моделей-девочек селят в отели, а парней — в апартаменты. Это квартира, похожая на общежитие. Наша располагалась под самой мансардой. К моему приезду все комнаты были заняты. Мне не хватило даже кровати. Хорошо, нашлась раскладушка. Ее поставили прямо в проходе.

Первые съемки в Милане. Фото: личный архив героя публикации.

В первый же вечер в квартире все ожило: гости, девочки, выпивка, игры, со всех сторон музыка. Я пытался уснуть, затолкав в уши беруши. Бурная ночь оставляет мешки под глазами, а это сказывается на работе. Но заснуть не пришлось. Все спотыкались о мою раскладушку…

Потом я тоже стал ходить на вечеринки, но изредка и совсем не пил. А через месяц мне удалось занять отдельную комнату.

БЫТЬ ЧИСТЫМ, НО НЕ СТРИЧЬСЯ

Кстати, многие думают, что у моделей полно сомнительных предложений. Это совсем не так. Я не слышал ни разу о таких инцидентах ни от девочек, ни от парней. Нас окружали профессионалы.

Работа модели сложная, но она в радость. Несмотря на трудности перевода, вся команда пытается тебе помочь. Мне помогало детское увлечение анимэ. Я пытался копировать поведение, взгляд японских мультяшек. Многим заказчикам результат нравился.

Самое трудное — это кастинги. Желающих работать много. Как-то за день я обежал 12 просмотров, и все в разных районах Милана. Однажды рекламодателю нужен был только один человек, на кастинг вызвали триста!

На показе Miguel Vieira. Фото: личный архив героя публикации.

На кастинге для Miguel Vieira меня застали врасплох. «Танцуешь?» — спросил дизайнер. Я сказал что-то невнятное и провалился. Потом, вернувшись в Челябинск, полгода отдал хореографии.

А в каникулы снова попал на кастинг Miguel Vieira и напомнил дизайнеру его вопрос. Он сказал: я тебя просто спутал с известным танцором. Мы посмеялись, но меня утвердили. В модельном бизнесе нужно уметь общаться, запоминаться. Замкнутый человек не закрепится в этой профессии. Нужно быть выскочкой.

На кастинг многие ходят в черных джинсах и в черной футболке. Тратить деньги на вычурную одежду нет смысла. Главное — следить за собой: быть чистым, свежим. Все остальное — забота команды. Перед съемками тебе сделают и визаж, и маникюр. Можно даже не стричься. Чем длиннее волосы, тем больше способов их уложить. Я не стригся полгода.

ПРИМЕРИЛ ОДЕЖДЫ НА МИЛЛИОНЫ, НО НЕ ЗАРАБОТАЛ

Во время модных показов я примерил одежды на миллионы. Один Gucci чего стоит! Сначала все нравилось, было круто, потом эмоции стерлись.

До работы моделью я в брендах не разбирался, теперь могу по одежде оценить человека. Но сам на Gucci пока не заработал. Любимой маркой стала Off White. Это очень известный в Европе бренд одежды для улицы.

Русский студент на отдыхе в Турции? Нет, модель топ-модель в Милане! Фото: из личного архива героя публикации.

Сейчас все доходы (суммы называть не буду) от съемок уходят на перелеты и на жизнь в Европе. В каникулы я летаю в Милан. Но учеба по-прежнему на первом месте. Старики на подиуме не нужны. Может, создам агентство по продвижению молодых. Диплом юриста как раз пригодится.

Но я пока ничего не решил...

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