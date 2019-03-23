Откровения преподавателя из провинции: «Учу детей по старым книгам и обустраиваю класс на свои деньги»

Евгению 25 лет. Он живет в небольшом городке Челябинской области с населением в 10 тысяч человек. Работает учителем истории в местной школе. Своей профессией гордится и очень ее любит.

На педагога Евгений учился в университете Челябинска, но, в отличие от своих сокурсников, работать в городской гимназии или лицее никогда не мечтал. Он поставил себе другую цель — вернуться в родную школу и сделать ее лучшей в районе.

В этом году пойдет на второе высшее, чтобы в будущем, стать директором школы. Коллектив его стремление поддерживает, во всем помогает. Кадров не хватает и такой «идейный» преподаватель — на вес золота.

С «Комсомолкой» Евгений поделился, как и чем живет провинциальная школа и каково там работается молодому педагогу.

КОМПЬЮТЕРЫ ТОРМОЗЯТ...

Когда я зашел в свой кабинет, у меня был шок. После моего выпуска тут почти ничего не изменилось. Да, пожалуй, даже с выпуска моих родителей. Самодельный обшарпанный шкаф, уставший от слоев краски. На полках учебники советских времен. Рядом тумбочка, которую я даже боюсь открывать — дверка еле держится, вдруг отвалится.

На стенах черно-белые портреты исторических личностей и справочные материалы, написанные от руки, пожелтевшие от времени. Парты и учительский стол современные, но их заменили еще когда я был учеником. Из нового — только доска.

Необходимая техника есть: компьютер, колонки к нему, принтер, проектор и экран. Но сколько им лет… Компьютер тормозит. Даже презентации не открываются. Недавно перестал заходить в электронный журнал. Пришлось носить свой ноутбук и работать на нем, пока мой рабочий компьютер не реанимировал сисадмин. Колонки вообще ужасные — шипят, написал заявку, чтобы купили новые, но пока принес свои.

...А КАРТЫ РАЗВАЛИВАЮТСЯ

Летом хочу привести кабинет в порядок. Планирую повесить на стены новые портреты императоров, справочные материалы. Денег никто мне, естественно, не выделит, придется задействовать свои средства. Потрет одного правителя стоит 500 рублей, а надо таких больше 20.

Детям вообще нужно показывать много фотографий, карт, это им намного интереснее, чем картинки в учебнике. Кстати, про карты. Есть в кабинете карта Древнего Египта, мне кажется, она как раз с того времени — древнейшая. Берешь в руки — рассыпается. Но в картах особой нужды нет, их можно вывести на экран.

Школу я не виню, потому что учителей много, а денег выделяется мало. Прошу хотя бы заменить Конституции и купить кодексы, они не дорогие. На уроках выдаю ученикам старую Конституцию. Ее, наверное, как отпечатали в 1993 году, при Ельцине, так она до сих и лежит. А содержание некоторых статей уже давно поменялось. И какой молодой педагог захочет работать в таких условиях?!

СТЫДНО ПРОВОДИТЬ 1 СЕНТЯБРЯ И ВЫПУСКНОЙ

Аппаратура в актовом зале никакущая. Стоят на сцене две хрипящие колонки. Всего три рабочих микрофона, но и они не всегда ловят, бывает, звук пропадает. У меня большой опыт работы в детских лагерях, лучших в области, и я имею представление, как должно выглядеть идеальное мероприятие для детей. В нашей школе мероприятие — это страшно, просто закатываешь глаза и отворачиваешься в стыдные моменты.

Об оснащении актового зала надо думать. Какой была в этом году линейка 1 сентября… Ни черта не слышно! У нас больше четырехсот детей, плюс многие пришли с родителями — огромная толпа. Микрофон время от времени не работал, музыка то шла, то нет.

Директор пыталась говорить очень громко, но естественно, не перекричала толпу. Праздник смазался. Смотрю, детям совершенно неинтересно. Делаю им замечание, мол, ребята, давайте потише. Но я прекрасно понимаю, почему они должны вести себя потише, у них кто-то вызвал интерес? Это же дети, а не солдаты, чтобы по стойке смирно стоять.

НА УРОК В ВАЛЕНКАХ

Про питание в столовой, про отваливающуюся с потолка штукатурку я вообще молчу. А еще зимой в кабинетах так холодно, что дети нередко сидят в валенках и куртках. Проблем наберется на отдельную статью.

«ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА!»

Ученики на уроках разговаривают матом — вообще спокойно. На перемене мат слышно на всю школу. Раньше можно было наказать недисциплинированных детей: оставить после уроков, заставить дежурить, поливать цветы. А сейчас только сделать замечание, и-то аккуратно. Иначе позвонит мама и скажет: «Вы не имеете права!».

Кстати, знали, что сейчас нет дежурных по классу, которые вытирают доску и подметают пол? Нельзя. Я даже за водой боюсь попросить кого-нибудь сходить — мало ли.

Была такая история. Урок в седьмом классе. Сидит ребенок за первой партой. Мальчишка постоянно подрывает дисциплину, отвлекается. Тут, прямо во время урока, у него зазвонил телефон, со звуком, не на вибрации. Ученик спокойно взял трубку и начал разговаривать, сидя за партой. Я его выгнал из класса и сказал, чтобы без родителей не приходил.

На перемене захожу в учительскую, и мне говорят коллеги: «Вас к телефону». Беру трубку и сразу крик: «Какое право вы имеете повышать голос на моего ребенка и выгонять его?!». Я в ответ: «Так, стоп!». Описал всю ситуацию, мама успокоилась, даже извинилась. Попросил объяснить ребенку, как надо вести себя на уроке. После этого ученик стал тише воды и ниже травы.

А дети туда же. Есть у меня один двоечник в пятом классе. В очередной раз пришел неготовым. Подхожу к нему, беру дневник с края парты, чтобы поставить два, а он выхватил его из моих рук и под стол спрятал.

— Давай сюда дневник!

— Нет, не дам! Я его купил на свои деньги! Не имеете права!

УЧИТЬСЯ НЕ ХОТЯТ

Когда я пришел, многие ученики, мягко говоря, были недисциплинированными, да что там ученики — целые классы! Пришлось это переламывать.

Я сразу дал понять, у меня на уроке нужно работать и внимательно слушать. Я преподаватель требовательный. Поставил недавно четыре двойки за четверть. Реакция детей поразила — ну два и два, не проблема. А для нас двойка за четверть была концом света. Учиться не хотят. Но есть еще старательные ребята.

Во многом у детей нет интереса к учебе, потому что родители не мотивируют учиться. С пятого класса ребенок идет с мыслью, лишь бы до девятого доучиться. Родители внушают, что ему не сдать ЕГЭ, мол, осиль хотя бы основные экзамены в девятом классе. Это неправильно. Детей нужно поддерживать, а не топить.

Я строгий, но в тоже время могу пошутить, развеять обстановку на уроке, когда это уместно. Если стараться быть для детей другом, подстраиваться под современность, то они сядут на шею, примут тебя за своего и будут относиться не как к учителю.

У меня есть коллега-ровесница. Дети ее ни во что ни ставят — сама виновата, так себя поставила. Один раз на ее уроке ученики записали сторис в инстаграм: они сходят с ума, а она нервничает и не может их успокоить. Такой был скандал...

В итоге наказали детей. А что ты сделала, чтобы их заинтересовать?!

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

В городских школах старшеклассники выглядят как наши ровесники. В моей школе дети пока еще выглядят детьми. Помню, на четвертом курсе нас привезли на практику в гимназию. Сказали, здороваться со всеми учителями.

Вот мы идем по коридору и здороваемся со всеми девушками и парнями, потому что не знаем, это молодые учителя или школьники. И часто после нашего «здравствуйте» раздавался дикий смех — приветствовали не тех.

ПУСТЬ КУРЯТ, ЕСЛИ ХОТЯТ

В начале урока требую убирать телефоны в портфель, не в карман. Потому что дети зависимые, как наркоманы, за 45 минут обязательно вытащат гаджет.

Телефон сейчас есть у каждого школьника и многие носят гаджет в школу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В новостной ленте своих соцсетей, бывает, вижу, как ученики «расслабляются»: курят, пьют, зажигают на дискотеке. Вот честно, мне все равно, я им ничего писать не буду. У школы забирают функцию воспитания, наша задача — дать образование.

Воспитывать — обязанность родителей, а нам за воспитание может и прилететь. Единственное, могу их иногда подколоть, тем самым немного пристыдить.

Еще дети чуть ли ни с начальной школы в отношениях — у них любовь. Кто постарше позволяют себе обниматься в школе, целоваться. Но тайком, совесть еще есть. Случайно застанешь такую парочку, сразу разбегаются по разные стороны.

ПРО КОЛЛЕКТИВ И ЗАРПЛАТУ

Коллектив в моей школе в основном возраста 45+. Но меня, молодого педагога, приняли хорошо. Палки в колеса никто не вставляет, наоборот, стараются помочь воплотить твои идеи, поддерживают инициативу.

У меня сейчас почти две ставки, я получаю 30 тысяч. Из них 3,5 тысячи — от школы, как молодой специалист. Перед Новым годом от района мне дали единовременную выплату в 50 тысяч.

У меня хорошая зарплата для нашего города. Но я пашу с утра до ночи. В пять вечера ухожу из школы и потом еще дома проверяю тетради, готовлюсь к завтрашним урокам.

Плюс у меня есть классное руководство. Но я обожаю свою работу и готов взять еще часы. Пока у меня нет семьи, и есть возможность полностью отдавать себя школе.

Преподавателям приходится брать много часов, чтобы получить более-менее приемлемую зарплату.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

УНИВЕРЫ, ПОЛНЫЕ БЕЗДАРЕЙ

Я окончил педагогический вуз. Шел туда осознанно, горел. А некоторые сокурсники поступили ради корочки, потому что проходной бал низкий и бюджета много. Была у нас девушка на потоке, которая кричала на парах, как ненавидит детей и историю. Сейчас работает в школе, я, как узнал об этом — поседел. Боюсь представить, что там творится.

Учитель — это призвание, душа должна лежать к этой профессии, это не просто отучился и пошел преподавать. Одна моя молодая коллега как-то выдала: «Пойду сейчас с таким удовольствием двоек наставлю». Ну, это что такое? Разве так можно?

Вот таких «не идейных» в университете тьма тьмущая. В итоге мы получаем учителей непрофессионалов, не болеющих за свое дело. Я считаю, это во многом отражается на качестве образования в школах, и это ужасно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году на строительство школ в Челябинской области направлено 1,5 млрд рублей. Сейчас в Челябинске строят две школы: в микрорайоне №27 по проспекту Победы в Калининском районе и в микрорайоне «Яблочный» (Чурилово). В Калининском районе школа будет рассчитана на 825 мест, а в Чурилово — на 1100. Оба здания планируют сдать в эксплуатацию к концу года.

Также продолжается реконструкция школ №1 в Нязепетровске и №4 в Усть-Катаве. Ремонт в школе №1 закончат к концу года, а школе №4 — к сентябрю.

Напомним также, что в январе в поселке Есаульский Сосновского района открылась современная новая школа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исправь оценку в четверти — попади на прием к губернатору

«Комсомольская правда» проводит на Южном Урале акцию для школьников «Губернаторский дневник» (подробнее)

Дневник учителя: Половину учеников я бы отправила в коррекционные классы

Преподаватель русского языка и литературы анонимно рассказывает об изнанке профессии (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953