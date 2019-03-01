В Челябинске начали продавать уникальную книгу про неизвестную историю и кино

В конце февраля в кинотеатрах стартовала историческая драма «Тобол». Она рассказывает о приключениях молодого гвардейца, который по заданию Петра I отправляется в Сибирь. Здесь герой встречает первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, и помощи ждать неоткуда…

После проката на широком экране запустят восьмисерийный сериал. Покажут по одному из центральных каналов в прайм-тайм.

Та эпоха — достаточно интересна. Так мало сказано, написано и снято про нее. Поэтому потенциал налицо. Вместе с тем скрупулезные историки успели покритиковать фильм. Увидели исторические неточности. Но на то оно и художественное кино!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/694866" frameborder="0"></iframe> Книга «Тобол. В исторических фактах и кино».

«Комсомольская правда» спешит восстановить справедливость. В нашем издательском доме вышла книга «Тобол. В исторических фактах и кино». Ее написал Олег Урушев, которого киноиндустрия знает как плодовитого продюсера. Однако в юности тот окончил филологический факультет, поэтому работать с информацией и текстом он умеет.

Издание получилось шикарным. На твердых красочных страницах собрали исторические документы, гравюры, летописи. Эта часть расскажет о подлинной истории покорения Сибири. Вторая часть книги посвящена фильму. Атмосфера за кадром, интервью с актерами, откровения съемочной команды.

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