2019-03-05T07:47:51+03:00
Общество

Троицкий ПМЭС: на страже электромагистралей

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Зима — самая горячая пора для Троицкого линейного участка Южно-Уральского ПМЭС, даже когда в самом Троицке все спокойно.

Помните ледяной дождь в Новый год с 2010 на 2011, когда все Подмосковье осталось без света?

Мороз, дороги заметены — нам звонят — выезжайте! — рассказывает старший мастер Троицкого линейного участка Виктор Иванович Овейчук — за 40 часов мы проехали 2000 км и 18 дней там помогали. Только тяжелая техника, приспособленная для работы в экстремальных условиях Урала смогла подъехать к линиям и вычистить заснеженную трассу от деревьев, которые под тяжестью снега падали на провода и были причиной новогодних замыканий и отключений.

Вот после этого случая и пошла слава о троицкой бригаде и чудесной уральской технике.

Накануне мы побывали на Троицком линейном участке по эксплуатации и ремонту воздушных линий электропередачи Южно-Уральского ПМЭС на выставке спецтехники, и теперь не понаслышке знаем — какая техника помогает нашим землякам в осмотре, объезде, а при необходимости и в ремонте магистральных электросетей.

Самый небольшой и мобильный — вездеход «Трекол». Бескамерные шины сверхнизкого давления высотой в человеческий рост позволяют ему передвигаться по вязким грунтам. А это болота, межсезонная слякоть и снег. Специалисты утверждают, что высокая эластичность резины на шинах снегоболотохода такова, что на нем можно проехать по обычной лампочке и она при этом останется целой.

Однако, для серьезных ремонтных работ нужна техника покрупнее.

По признанию Старшего мастера — его любимая машина — трактор. Обычно его ставят первым в колонне, когда нужно пробираться по высокому снегу, а уж за ним следует вахтовый автомобиль с людьми. Эта машина разработана для освоения Арктики. В ней не страшны ни 50 градусный холод, ни жара. Опыт выездов в Казахстан показал необходимость наличия большого запаса воды. В машине установлен водяной бак на 500 литров, есть холодильник, плита, телевизор и спальное купе. В распоряжении бригады два вахтовых автомобиля. Радиус разворота такой машины — 8 метров, как у внедорожника, они преодолевают 30 градусные уклоны, водные препятствия в человеческий рост и полуметровые сугробы.

В вахтовом автомобиле бригада проживает порою по месяцу — поэтому в бытовом плане все налажено, и каждый курирует свой круг вопросов. Есть даже свой шеф-повар, который ежедневно готовит на 20 человек обеды из 3х блюд.

Виктор Иванович Овейчук — более 20 лет руководит участком, с самого его основания. В бригаду старший мастер берет только физически сильных, выносливых и порядочных ребят, поэтому и коллектив здесь дружный. День энергетика встречают семьями, сами готовят праздничную программу, конкурсы, призы. Дети идут по стопам родителей — поэтому в бригаде много молодежи.

Своими руками построили и оборудовали мастерские, комнаты отдыха, тренажерный зал — рассказывает Виктор Иванович. Это наш второй дом — мы здесь все делаем для себя, чтобы было удобно и приятно сюда возвращаться после выездов.

В марте Виктор Иванович выходит на пенсию. Говорит — уверен, что оставляет участок в надежных руках своих молодых коллег.

Впереди у ребят выезды на весенне-летние плановые ремонты на линиях ЮУПМЭС.

Пожелаем им удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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