Скажи «Спасибо» доктору со страниц «Комсомолки»

Доброе слово и благодарность необходимы в любой профессии, но, в первую очередь, это относится к врачам. Людям, которые делают все, чтобы сохранить наше здоровье. Поблагодарите их, настоящих докторов, преданных своему делу и профессиональному долгу. Пусть об этих хороших людях узнают все.

В проекте «Клиника года-2019. Южный Урал» можно не только проголосовать за лечебное учреждение, но и поблагодарить медицинского работника.

Подарите свои добрые слова врачам, медсестрам, работникам регистратуры, с которыми вас свела жизнь в тяжелую или, напротив, добрую минуту. Поблагодарите людей, которые по-настоящему преданы своему профессиональному долгу, пусть их работа служит примером для всех коллег.

Сказать «Спасибо» и рассказать о замечательном медработнике вы можете, прислав отклик в редакцию «Комсомольской правды» в Челябинске по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, 6-й этаж, офис 607 или на электронную почту: svetlana.pervakova@phkp.ru

Партнеры проекта «Клиника года-2019. Южный Урал»:

Санаторно-курортный комплекс «Карагайский бор»

Сайт: borzdrav.ru

Сеть магазинов «Цветик Семицветик»

Инстаграм