Скажи «Спасибо» доктору со страниц «Комсомолки»
Доброе слово и благодарность необходимы в любой профессии, но, в первую очередь, это относится к врачам. Людям, которые делают все, чтобы сохранить наше здоровье. Поблагодарите их, настоящих докторов, преданных своему делу и профессиональному долгу. Пусть об этих хороших людях узнают все.
В проекте «Клиника года-2019. Южный Урал» можно не только проголосовать за лечебное учреждение, но и поблагодарить медицинского работника.
Подарите свои добрые слова врачам, медсестрам, работникам регистратуры, с которыми вас свела жизнь в тяжелую или, напротив, добрую минуту. Поблагодарите людей, которые по-настоящему преданы своему профессиональному долгу, пусть их работа служит примером для всех коллег.
Сказать «Спасибо» и рассказать о замечательном медработнике вы можете, прислав отклик в редакцию «Комсомольской правды» в Челябинске по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, 6-й этаж, офис 607 или на электронную почту: svetlana.pervakova@phkp.ru
Партнеры проекта «Клиника года-2019. Южный Урал»:
Санаторно-курортный комплекс «Карагайский бор»
Сайт: borzdrav.ru
Сеть магазинов «Цветик Семицветик»
ИСТОЧНИК KP.RU