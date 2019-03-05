После вылета из плей-офф «Трактор» может потерять половину команды

— Черно-белые в последнем матче с «Автомобилистом» могли, что называется, хлопнуть дверью. Но соперник оказался сильнее. Конечно, все болельщики требуют от команды только первых и призовых мест. Но нынешний лидер Восточного дивизиона подтвердил, что не просто так занимает верхнюю строчку турнирной таблицы, — сказал на собрании команды президент федерации хоккея Челябинской области, чемпион мира Николай Макаров.

С ХМУРЫМИ ЛИЦАМИ

Напомним, 4 марта «Трактор» уступил в четвертом матче кряду «Автомобилисту» и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина уже на первой стадии плей-офф.

Артем Бородкин получил травму в матче с «Автомобилистом».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На собрание игроки сидели с хмурыми лицами. После прошлогодней «бронзы» им можно похвастаться лишь фартовым выходом в первую стадию плей-офф.

Руководство клуба старалось держаться уверенно.

— Нам не хватило мастерства, но мы сражались самоотверженно. Были громкие победы, но нередко и уступали с разницей всего в одну шайбу. Из-за травм потеряли трех наших ведущих легионеров — Щехуру, Гюнге, Стоа. Плюс несколько защитников. Сложно было биться без лидеров. Но прибавляет молодежь. И этот сезон сделает нас только сильнее, — пообещал директор клуба Иван Сеничев.

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев акцентировал внимание на том, что в команде постарались сохранить прошлогодний «бронзовый» состав, но опять помешали травмы:

— Хорошо, что по ходу сезона «точечно» усилились, но это не решило всех проблем.

Виталий Кравцов не стал делиться своими планами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МЫ САМИ ВИНОВАТЫ»

Слово взял нападающий «Трактора» Виталий Кравцов:

— В чемпионат тяжело входили. Была усталость после предсезонных сборов. По ходу турнира пришел новый тренерский штаб. Проигрывали мы из-за своих собственных ошибок. Нужно сделать из этого выводы.

Кстати, в мае у Кравцова заканчивается контракт с «Трактором». Виталий пока отказался комментировать вопрос, связанный с тем останется он в команде или нет.

Алексей Тертышный рассказал, что черпает что-то новое в каждом сезоне.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Примерно у половины игроков команды после окончания этого сезона заканчиваются контракты. Теоретически хоккеисты могут оставить команду. Но кто? Пока говорить рано.

— В душе опустошение. Мы еще до конца не осознали то, как прошел этот сезон. Через два-три дня появится картина. Увидим просчеты. Для молодежи этот сложный выход в плей-офф стал ценным опытом, — сказал капитан «Трактора» Александр Шинин.

Руководители клуба подвели некоторые итоги сезона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СЛОВО ТРЕНЕРУ

Алексей Тертышный:

— В течение всего сезона тренер наигрывает звенья игроков, а когда происходят травмы, все эти схемы рушатся. Собрать боеспособные пятерки, когда в лазарете оказываются ключевые игроки, сложно. Такая история произошла и у нас.

До 18 марта отпустим ребят в отпуск. Потом соберемся и пример решение, как будем заниматься до конца апреля (пока действуют контракты). Наверняка, подключим к тренировкам с основной командой ребят из «Челмета» и «Белых медведей».

У меня контракт до 30 апреля. Пока не знаю, что будет дальше.

Анализируя сезон, скажу, у «Трактора» слабая реализация моментов, да и подготовка этих самых голевых моментов хромает. Над этим нужно серьезно работать.