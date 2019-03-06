Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ запустил мобильное приложение «УРАЛСИБ Бизнес» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — пользователей Интернет-банка «УРАЛСИБ — Бизнес Online».

Мобильный банк «УРАЛСИБ Бизнес» будет удобен клиентам Банка, работающим вне офиса, в том числе, собственникам и владельцам предприятий, которые смогут оперативно отслеживать движения денежных средств и контролировать работу компании.

С помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиент может совершать следующие операции:

• Отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам

• Совершать платежи, в том числе, с использованием шаблонов

• Получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов Банка УРАЛСИБ

• Отправлять в Банк заявки на получение кредитов и банковских гарантий, а также отслеживать их статус

• Отправлять в Банк заявки на получение наличных денежных средств

• Получать консультации специалистов Банка в письмах или в режиме реального времени в онлайн-чате

• Получать информацию о ближайших офисах и банкоматах Банка

Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно воспользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в AppStore или GooglePlay.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы