КАК ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ В ОМОН

После утренней оперативки старший специалист отделения по работе с личным составом или, проще говоря, кадровик из челябинского ОМОН Наталья Коркина поднимается в кабинет. Эта часть дня немногим отличается от офисной рутины. Оформить приказы о присвоении званий, назначении на должности, беседы с кандидатами.

— В год сто парней приходят, но только каждый пятый проходит отбор. У меня первое собеседование больше формальное: год рождения, где служил, в порядке ли документы. Из «креативных» вопросов могу спросить таблицу умножения, чем отличается остров от полуострова, базовые знания закона. Если отвечают неправильно, а такие бывают, то не пустить их в следующий этап я не могу, но предупреждаю — дальше будет труднее. Не только бег и подтягивание сдавать, но и тест из 500 вопросов на мышление, — рассказывает Наталья.

ПМ разбирает за пять секунд!Фото: Андрей АБРАМОВ

На службу просятся и девушки, но все должности, где они могли бы служить, пока заняты.

— Анализ показывает: женщины в ОМОН выглядят на десять лет моложе. Служба держит в тонусе лучше косметики. У нас бывают даже женщины бойцы, но постепенно они переходят на более спокойные должности. Задержания в тяжелом бронежилете, с оружием в руках — сложно. А ведь такое практически каждый день: очень много спецопераций проходит. ОМОН привлекают ежедневно.

ПОГОНЫ ДАЛИ ЗА МЕДАЛЬ

Наталья с детства штурмовала лыжню. Когда училась в пединституте на физрука, познакомилась с представителями ЧЮИ — в народе институт милиции.

— Предложили поступить к ним — учиться и выступать за сборную института. Согласилась и уже вскоре просыпалась в шесть утра от крика дежурного: «Рота, подъем!». Курс молодого бойца с моей подготовкой давался легко. В память врезались слова основателя института Олега Нациевского: «Сильный у нас становится еще сильнее, а слабые — умирают». После окончания предложили должность в Курчатовском РУВД. По условиям контракта нужно отслужить пять лет. Мне предстояло заниматься огневой и физической подготовкой сотрудников, — рассказывает майор Коркина.

Как-то раз спортсменка пробежала лыжный марафон в 50 км.Фото: из личного архива героя публикации.

Спорт девушка не бросила: в 2002 году досрочно получила погоны старшего лейтенанта за громкую победу. Первая в истории челябинской милиции стала чемпионкой МВД России по скоростной стрельбе среди сотрудниц.

— На мастер-классы к нам часто приезжали инструкторы ОМОН — учили милиционеров рукопашному бою. Когда в Отряде появилось место в отделе кадров — пригласили. И я с удовольствием согласилась.

Но засиживаться в офисном кресле на службе не приходится. Ежедневно в 15.30 сотрудников собирают на полуторачасовую тренировку. Три километра кросса, далее борьба, тренажерный зал. Прогулять занятие нельзя.

В кабинете челябинки десятки медалей, кубков и грамот за спортивные победы.Фото: Андрей АБРАМОВ

Два года назад Наталья стала лучшей в стрельбе по Уральскому округу Росгвардии в женском зачете. В этом году взяла золото в двоеборье: лыжная гонка плюс стрельба. Выходные челябинка проводит в тренировках. Летом бегает кроссы, а зимой гоняет на лыжах. Лучшая лыжня Челябинска, по ее мнению, в роще у Карпова пруда.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В ОТРЯДЕ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Мы следуем в тир. В вытянутом ангаре лениво разгораются фонари. Наталья выкладывает на стол патроны, начинает снаряжать магазин. Демонстрирует ловкость рук: за пять секунд разбирает пистолет Макарова. При нормативе семь секунд — на отлично.

— Будем упражняться в скоростной стрельбе. С десяти метров — выбить центр мишени размером с лист А4. На все есть пять секунд и четыре патрона, — объясняет Наталья.

И этот норматив тут же сдан на отлично. Но сотрудница недовольно качает головой: из двух попыток в «девятку» попали лишь три пули. Остальные изрешетили «десятку».

Челябинка в числе лучших женщин-стрелков в УрФО.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Когда я первый раз взяла в руки пистолет — не попала ни в одну мишень. Весь вечер анализировала, а на утро пришла в тир и все в цель. Первое время оружия боишься, но потом страх уходит. Но тут важный момент: стрельба не терпит самоуверенности. Не получится быстренько дернуть спусковой крючок и пустить все пули в мишень. Нужно думать о каждом выстреле. Как только мысль уходит в сторону — промахиваешься.

Никаких проблем современного мира в ущемлении грубым патриархатом ранимой женской души в рядах челябинского ОМОН Наталья не видит. Объяснение очень простое:

Майор владеет приемами скоростной стрельбы.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Когда переступаешь КПП базы — гендерные разделения пропадают. Здесь нет мужчин и женщин. Мы в первую очередь сотрудники. Стоит задача и ты должен выполнить. Нас всего десять девушек, но мы также участвуем в специальных мероприятиях. Регулярно выходим на поиски опасных преступников. Но всегда чувствуем крепкие плечи наших мужчин. И, конечно, за пределами службы мы остаемся женщинами.

На 8 Марта майор Наталья Коркина желает всем челябинкам:

— Будет здоровье — будет все. Семейного счастья, любить и быть любимой.

«Мы в первую очередь сотрудники. Стоит задача и ты должен выполнить».Фото: Андрей АБРАМОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.