2019-03-07T10:30:07+03:00
Общество

«Комсомолку» теперь могут выписать заключенные колоний в Челябинске

Тамошние библиотеки испытывают дефицит свежей прессы
Андрей АБРАМОВ
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«Комсомолке» обрадовались все учреждения.«Комсомолке» обрадовались все учреждения.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Наш груз гуманитарный в том смысле, что был готов духовно окормить тысячи заключенных челябинских колоний и изоляторов. Загрузив увесистые пачки свежей «Комсомолки», миссия отправилась в колонии и изоляторы Челябинска.

Немного о том, как устроено информационно просвещении за решеткой. Смотреть новости по ТВ арестанты могут несколько раз в день. Но ведь образованному человеку мало лишь телевизионного мелькания. А мыслящих людей за решеткой хватает. Поэтому подержать в руках книгу или газету — масса.

— Выписываем две ведомственные газеты, которые издает ФСИН. В условиях дефицита печатной продукции, каждый номер ждут. Библиотека пользуется невероятным спросом. Книги зачитаны на сотни раз. Поэтому ваш груз с прессой очень кстати, — рассказал «КП» представитель администрации одной из колоний.

Сотрудник отдела распространения Виктор Петрухин вручает газеты подполковнику внутренней службы Евгению Токаеву. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудник отдела распространения Виктор Петрухин вручает газеты подполковнику внутренней службы Евгению Токаеву.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вместе с газетами наша гуманитарная миссия передала буклеты с информацией о том, как арестанты могут выписывать себе свежий номер. Для этого достаточно написать заявление в бухгалтерию учреждения и с твоего счета — у каждого заключенного он есть — будут переводиться деньги. Несколько человек уже изъявили желание оформить подписку.

«Комсомолку» могут выписывать все! Фото: Андрей АБРАМОВ

«Комсомолку» могут выписывать все!Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Людям вольным оформить подписку еще проще. Возьмите на заметку: газета может быть оригинальным подарком близкому. Также издание часто выписывают компании, чтобы положить свежий экземпляр в комнате отдыха сотрудников.

Как оформить подписку на «Комсомолку»

1. В любом отделении почты. Можно заказать доставку до дома.

2. «Урал-пресс» на Чайковского, 12а. Или по тел. 8 (351) 225-22-91, 225-22-94, доб. 105

3. В киосках «Роспечать» или по телефону (351)263-46-90.

Первые два способа подходят и для юридических лиц. На все вопросы ответим по телефону +7 (351) 7000-967.

ИСТОЧНИК KP.RU

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