Кравцов в НХЛ, Демченко остается: кто будет биться за «Трактор» в следующем сезоне

В прошлом году черно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата КХЛ. Задача на этот сезон была – попасть в плей-офф и бороться за призовое место. В розыгрыш Кубка Гагарина «Трактора» попал, но в первом раунде уступил «Автомобилисту» .

Задачу минимум выполнили

- Задачу минимум мы выполнили – вошли в восьмерку сильнейших. Сезон для нас был сложный, неоднозначный. И в первую очередь из-за того, что много ведущих игроков получили травмы и в начале сезона и по ходу всего чемпионата. Форварды - Гюнге, Стоа, Щехура, защитники – Никитин, Шинин, Рясенский. Сложно играть без лидеров, в число которых входят и легионеры. Пришлось перестраивать звенья, брать довольно много молодых игроков из нашей клубной вертикали – «Челмета» и «Белых медведей». Поэтому многое не получалось в атаке. Работы всем прибавилось.

Пришлось часто «разрываться» между обороной и атакой. Такая «перепрошивка» сказалась на результате. И, в первую очередь, на результативности. По этому показателю мы в самом конце таблицы. Заметил такую закономерность, - когда на площадке играл Пол Щехура, команды выигрывала, оказался он в лазарете – провал. От одного-двух или нескольких игроков многое зависит, - акцентировал внимание генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

Генменеджер также отметил, что такого количества травм в «Тракторе» уже давно не было. В клубе будут разбираться, почему это произошло. Может были просчеты у тренера по физподготовке или что-то врачи недоработали?

Скорее всего, просчет был и в том, что вместе с предыдущим тренером Германом Титовым в команду взяли людей не из числа челябинских специалитов…

Василий Демченко остается в «Тракторе».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исполняющий главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный также поделился впечатлениями от прошедшего сезона:

- Когда я сменил на посту Германа Титова (произошло это в середине октября 2018 года – Прим. ред.), времени на раскачку не было. Хорошо, что неплохо знал некоторых игроков, еще работал в «Челмете». Пришлось «кроить» звенья по ходу сезона. И все опять из-за череды травм. Сейчас по горячим следам сложно делать какие-то выводы. 18 марта после небольшого отпуска снова соберемся, и будем делать выводы, проводить анализ сезона. У нас есть все записи матчей, расклад по игровому времени, по статистике, по эффективности игроков, по их функциональной подготовке. Нужно смотреть, кто останется в команде, а кого из новичков возьмем в состав.

Демченко остается, Кравцов уезжает

Руководители «Трактора» сообщили, что примерно у половины игроков в конце апреля заканчиваются контракты. Уже точно известно, что в составе останутся два легионера – Пол Щехура и Кристиан Томас. Плюс еще один иностранец – Ник Бэйлен. Но он не считается легионером, поскольку имеет белорусское гражданство (по регламенту КХЛ легионером не считается гражданин Белоруссии).

Также в команде скорее всего остается голкипер Василий Демченко. Заключение нового контракта с его агентом сейчас как раз обсуждается. Вопрос по молодому, перспективному форварду Виталию Кравцову пока остается открытым. Но в клубе приоткрыли завесу, сказал, что американский агент Кравцова настаивает на том, чтобы воспитанник «Трактора» уже в самое ближайшее время приехал в клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», заключив контракт новичка (этот клуб выбрал Кравцова в первом раунде драфта под девятым номером). В «Трактора» заметили, что не против того, чтобы Виталий попробовал свои силы в НХЛ. Он еще в начале прошлого сезона был не прочь уехать за океан, но остался в тракторе еще на один год. Руководители команды пожелали ему успехов в североамериканской лиге, пожелав ему стать звездой мирового уровня.

«Трактор» начнет формировать состав на сезон 2019-2020.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будут усиливаться

- После 18 марта мы с руководством команды, тренерским штабом соберемся все вместе и будем решать, кого оставлять в команде, и какие линию усиливать. Команде нужны эффективные нападающие, которые способны реализовывать голевые моменты, умеют забивать, и защитники хорошего уровня. Конечно, мы можем взять и российских игроков ТОП-уровня, но они стоят серьезных денег - сказал Евгений Губарев.

Формировать состав команды на будущий сезон начнут уже через пару недель. В клубе сообщили, что «на карандаше» есть уже целый ряд игроков, способных существенно усилить состав команды. При этом в клубе будут играть и целый ряд молодых игроков. Многое по комплектованию состава на будущий сезон будет решаться и после встречи с президентом клуба, губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

До середины апреля команда продолжит тренировки в Челябинске.

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