Задай вопрос доктору: женское здоровье

Врачи констатируют: сейчас все большее количество женщин страдает от гинекологических заболеваний. Что характерно, больные ежегодно «молодеют», и сегодня подобные проблемы нередко наблюдаются у девочек дошкольного/школьного возраста.

Гинекологические проблемы часто не имеют симптомов, которые вызывали бы беспокойства, однако последствия могут быть самыми серьезными, эти заболевания в итоге могут привести даже к бесплодию, по этому обследование у гинеколога для каждой женщины/ девушки/ девочки должно быть не реже одного раза в год.

Существует три большие группы женских заболеваний — это воспалительные, гормональные и дистрофические.

В первом случае причиной всех бед являются патогенные микроорганизмы, которые способны передаваться половым путем.

Гормональные гинекологические болезни — это следствие нарушений работы желез внутренней секреции.

И дистрофические заболевания подразумевают разного рода кисты, новообразования и опухоли.

Проблема гинекологии крайне важна, потому, что женские заболевания — если их не долечить — вполне могут спровоцировать развитие онкологии. А онкологические опухоли, как известно, трудно поддаются лечению и имеют не самые благоприятные прогнозы. Именно по этой причине женщина должна регулярно обследоваться у гинеколога вместо того, чтобы заниматься самолечением, ведь только специалист может установить причину заболевания, правильно поставить диагноз и назначить эффективное лечение.

Опытный гинеколог будет назначать лечение, принимая во внимание состояние пациентки, особенности течения ее болезни, лабораторных исследований, наличие/отсутствие иных заболеваний.

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