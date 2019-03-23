Вид сверху лучше: хрупкая девушка из Челябинска научилась летать как птица

— С парашютом я прыгать не буду — страшно. Там ведь падаешь. А я летаю!

Высоко в небе Олеся Овчарова парит часами. Разбегается, отрывается от земли и несется навстречу ветру на своем дельтаплане.

В небо девушку долго не выпускали. Новенькую в дельтапланерном клубе ЮУрГУ «Парадельта» заставили учить теорию. Студентке-гуманитарию аэродинамика не давалась. Пришлось товарищам объяснять суть законов на пальцах. Да и Олеся не хотела сдаваться. И спустя несколько месяцев упрямство подняло ее в небо.

В небе с Олесей бывало всякое. Фото: личная страница героя в социальных сетях.

— Дельтаплан весит под 30 кг. Поднять такой сложно. Но когда разгоняешься, и крыло ложится на воздух, тяжести уже нет, а ты паришь словно птица. В полете можно петь песни, кричать от восторга, болтать с другими пилотами, есть и пить, слушать музыку, гонять пернатых, а главное — упиваться свободой, — говорит Леся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/695639" frameborder="0"></iframe> Девушка из Челябинска. Полет над Казахстаном..

Увлечение дельтапланами дешевым не назовешь. Крылья лучших пилотов мира стоят дороже хорошей машины. Но в любительских клубах на начальном этапе вложения минимальные: многое можно использовать даром. Свое первое крыло британской марки Amour Олеся купила с рук, когда училась на старших курсах. В общем, летала на крыльях Амура в прямом и переносном смысле.

В небе с Олесей бывало всякое. И турбулентность, когда не ты летишь, а тобой, как упавшим листочком, играет погода. И некстати протянутые электрические провода. И посадки с ушибами и огромными синячищами. Однако ветреному увлечению девушка не изменила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/695605" frameborder="0"></iframe> Девушка из Челябинска на дельтаплане..! другой источник

— Полеты на дельтапланах не опаснее, чем езда на сноуборде. Правда, родителям о своем увлечении я долго не говорила. А потом они охали перед каждым выездом на полеты. Теперь привыкли и гордятся. С молодым человеком проще — он сам летает, — говорит Леся.

Сейчас Олеся работает в цветочном бизнесе, но при каждой возможности собирает рюкзак и спешит с друзьями в горы. Очень любит хребты Башкирии, горы Крыма и Казахстана. Участвует в соревнованиях, получает медали. И мечтает на пару со своим дельтапланом увидеть как можно больше различных стран.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.