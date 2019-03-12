Когда воздух в Челябинске станет чище

На территории областной больницы № 3 в Челябинске стоит неприметная металлическая будка. Не гараж, но крутая лаборатория. Ее электронная «начинка» отбирает пробы воздуха и распознает в них вредные вещества. Далековато от заводов: кругом — жилая застройка. И второй стационарный пост расположен в Тракторозаводском районе, на ул. Мамина. Где тоже вокруг — дома. А ведь картина была бы куда «ярче», если б посты стояли у промышленных предприятий.

ОТБИРАЙ И УПРАВЛЯЙ

С работой поста мониторинга на Северо-Западе Челябинска познакомился губернатор Борис Дубровский. Главе региона специалисты пояснили, что расположение оборудования в «спальных кварталах» неслучайно. Роза ветров в Челябинске такая, что выбросы заводов доносятся и до жилья.

Современное оборудование приобретено за счет областного бюджета и в автоматическом режиме исследует пробы на оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, формальдегиды.

Кроме того, воздух большого города анализируют восемь постов Гидромета — в ручном и автоматическом режиме. Еще есть три передвижные лаборатории: они считывают пробы на 35 загрязняющих компонентов.

Но отбирать и анализировать — полдела. Как заметил губернатор, полученным нужно управлять. Вся информация стекается на единый аналитический сервер. Данные вскоре будут доступны и специалистам, и промышленникам, и общественности.

СИГНАЛЫ ГОРОЖАН

Кстати, об участии общественности. Во время осмотра стационарного поста губернатор встретился с челябинским общественником Дмитрием Закарлюкиным. Проект Дмитрия — это прибор замера вредных веществ в воздухе, которые горожане устанавливают за окнами квартир. Датчики подключены к онлайн-системе: рисуется картинка загрязненности воздуха в том или ином районе. Цена прибора — три тысячи рублей. Сейчас в Челябинске установлено 40 датчиков.

В региональном министерстве экологии с проектом Закарлюкина работают: передвижные лаборатории выезжают по сигналам датчиков. В 70% случаев информация подтверждается. «Комсомолке» в минэкологии сообщили, что помогут общественникам лицензировать изобретение.

Борису Дубровскому проект понравился.

— Интересная система, сигнал для контролирующих органов. Мы такие предложения готовы поддерживать, — отметил Дубровский.

В нынешнем году регион купит еще один стационарный лабораторный пост. Федеральный Росприроднадзор передаст Челябинску шесть постов монитринга с предприятий уничтожения химоружия в Щучьем Курганской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ:

— Челябинская область станет пилотным регионом исполнения федерального закона о квотировании выбросов промышленных предприятий в атмосферу. Мы стояли у истоков его разработки, во многом продвинулись вперед. Сейчас строим систему, которая позволит уйти от эмоций к фактическому управлению качеством воздуха. Согласно Указу президента, в 15 городах страны, среди которых Челябинск и Магнитогорск, через пять лет объемы выбросов промпредприятий в атмосферу должны сократиться на 20%. Мы через год проводим саммиты ШОС и БРИКС, потому качество воздуха предстоит улучшить опережающим образом. Во многом этого добьемся благодаря закрытию и грядущей рекультивации свалки (до 60 тыс. тонн загрязняющих веществ в атмосферу в год. — Прим. Ред.). Серьезный вклад — это перевод общественного транспорта Челябинска на газомоторное топливо.

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