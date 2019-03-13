Челябинских журналистов удалили со встречи мэра и депутатов гордумы

А как все хорошо начиналось. Журналистов пригласили на встречу недавно избранного главы Челябинска Владимира Елистратова и депутатов Челябинской городской думы. Анонсировали откровенный разговор по накопленным вопросам, важным для миллионного города. А проблем в городе уйма: бардак с общественным транспортом; хаос с вывесками на гостевых маршрутах; чехарда в благоустройстве, когда дворы, например, разбиты колесами автомобилей.

В начале встречи председатель ЧГД Станислав Мошаров озвучил список тем. Владимир Елистратов был лаконичен: в эти вопросы он пока вникает, конкретного ответа дать не может.

«КАК СЕЙЧАС ЕСТЬ, ДАЛЬШЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»

Чуть подробнее остановились на теме юридического статуса гостевых маршрутов Челябинска. Гостевые маршруты — это главные улицы во всех районах города. И особый статус помог бы в ликвидации бардака с вывесками, ларьками. Однако региональным УФАС статус гостевого маршрута оспорен. Потому сейчас депутаты Законодательного собрания готовят в Москву законотворческую инициативу об особом статусе гостевых маршрутов. Но успеют ли в Госдуме рассмотреть ее и принять до саммитов-2020, чтобы навести порядок на улицах Челябинска?

А что с транспортом?

— Оба наших муниципальных предприятия находятся в тяжелейшем положении. И мы параллельно готовимся к саммитам. Значит, гостей нужно встречать иной транспортной ситуацией. У губернатора было совещание: через две недели мы вместе с городским Управлением транспорта подготовим несколько сценариев. Одно скажу, так как есть сейчас, дальше не будет, — сказал Елистратов.

А потом встал депутат Марк Болдов. Присутствию журналистов он страшно возмутился:

— Никакого откровенного разговора под телекамерами не получится! Пресса должна выйти.

Интересные дела. А кто мешает откровенно говорить о вопросах, касающихся всех челябинцев? Пресса бы донесла до избирателей заботы их депутатов.

КИОСКИ-«ДОБРОВОЛЬЦЫ»

Через 15 минут после начало разговора журналисты вышли. Об итогах разговора корреспонденту рассказал депутат Александр Галкин.

— Мы договорились о встрече с Владимиром Алексеевичем через две недели.

— Александр, вы возглавляете в гордуме комиссию по социальной политике и курируете тему демонтажа вывесок и киосков с гостевых маршрутов. Сколько уже демонтировано вывесок?

— Двести.

— Сколько предстоит убрать?

— Около восьми тысяч.

— А киосков сколько нужно убрать?

— Более двух тысяч. Убрано около 700. При этом 100 действительно демонтировано, а добровольно вывезено — 600. Но куда вывезено? Жители окраин жалуются, что дворы и улицы заполонили киоски. Скорее всего, это как раз киоски-«добровольцы».