Зараженных гепатитом онкобольных детей в Благовещенске оказалось более 100 человек

В прошлом году в Благовещенске случилась вспышка гепатита C. Желтухой заболели самые уязвимые пациенты — дети, которые борются с раком. Младшему из них всего два года. Большинство — подростки 13-14 лет.

Из общего у пострадавших оказался не только диагноз, но и место лечения — Амурская областная клиническая больница. Изначально заболевших детей было 26, но спустя год их количество выросло до ста человек. Об этом родители сообщили в СМИ.

КАК ДЕТИ ЗАБОЛЕЛИ ГЕПАТИТОМ?

Этот вопрос сейчас выясняет следственный комитет. Расследуется дело за нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Сначала проверили всех родителей и сотрудников больницы. Ни у кого гепатита нет. Тогда ревизоры отправились на станцию переливания крови. Но и там донорский материал оказался чистым.

Последняя версия, которую пристально изучает следствие, кажется нереальной в XXI веке. Но, возможно, все дело именно в ней: в больнице плохо стерилизовали инструменты.

Еще год назад родители заболевших детей рассказывали, что медсестры ленятся менять перчатки. И даже катетеры капельниц вводили нескольким пациентам друг за другом. Примечательно, что анализ штамма гепатита показал — у всех детей он одинаков, значит инфицированы все в одном месте.

ОТКУДА ЕЩЕ ДЕСЯТКИ БОЛЬНЫХ?

После того, как ситуацию предали огласке, на инициативную группу родителей больных детей стали выходить новые пострадавшие. Есть те, кому вирус занесли еще шесть лет назад. Правда непонятно, почему люди молчали и раньше не завалили инстанции жалобами? Может быть, врачи убедили их, что такое случается?

Но сейчас родители решили еще раз прокричать о своей беде чиновникам, поскольку не видят должного уровня помощи:

— При переговорах с администрацией нам отказались предоставить гарантийные сертификаты на лечение детей. Стоимость по каждому случаю составляет от одного млн рублей. На вопрос, откуда регион возьмет эти средства, 100 млн руб., нам не ответили. Никто из администрации региона никогда не говорил слова «компенсация», — передает «Коммерсант» слова обратившихся в СМИ родителей.

Современная медицина успешно побеждает вирус гепатита. Однако многие лекарства не рекомендованы онкологическим пациентам. Под каждого нужно разрабатывать индивидуальный план лечения. Особенно когда речь идет о детях.

— Подключены специалисты из Москвы, федеральное министерство здравоохранения. Маршруты лечения для каждого ребенка индивидуальные, нет типовых решений, как лечить, потому что у каждого свой диагноз по основному заболеванию. К счастью, заболевание излечимо, но у нас серьезный повод задуматься, почему это происходит, — сообщил «Интерфакс» губернатор Амурской области Василий Орлов.