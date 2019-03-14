Жильцы дома в Челябинской области, где из-за глыбы льда погибла женщина: «Зашевелились, когда угробили человека»

Жители дома по улице Кирова, 8 в городе Сим Челябинской области, еще не могут отойти от произошедшей трагедии. Упавший с крыши лед убил 61-летнюю пенсионерку. Она умерла до приезда «скорой».

Следователи возбудили уголовное дело, ищут виновных. Сотрудники управляющей компании своей вины в случившемся не видят, говорят, снег убирают регулярно, два раза в месяц. А жильцы утверждают обратное.

БАБУШКА ШЛА К ВНУКАМ

— Ни один человек в городе не скажет про Наталью Емельяновну плохо, — рассказывает знакомая погибшей Ольга. — У нее двое маленьких внуков. Дочь Света работает в следственных органах в Аше, сейчас в декрете. Сын живет в Подмосковье. Наталья близко общалась с племянницей, она работает в «скорой помощи» вместе с мужем. Не исключено, что именно они выезжали на место трагедии.

Наталья Емельяновна много лет проработала в «Горторге», а когда предприятие стало переживать трудности, ушла. Устроилась продавцом в хлебный магазинчик, который находился как раз в том доме, где упала глыба. Работала в нем до пенсии.

В СМИ появилась информация, якобы Наталья Емельяновна ценой своей жизни спасла проходящую мимо школьницу. Ее оттолкнула, а сама попала под удар.

— Это ложная информация, ничего подобного не было, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Следственном отделе по Аше.

Навес снега на соседнем доме. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано Сим».

Соседи говорят, Наталья Емельяновна шла из магазина, покупала гостинцы внукам, хотела увидеться с ними в тот день.

СНЕГ УБРАЛИ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

В управляющей компании «Симское ЖКХ» уверяют, что регулярно чистят крыши. А на Кирова, 8, с которого упала глыба, убирали аж по два раза в месяц.

— Из-за плохой погоды снежные шапки вновь нависают на крыше. Если раньше весной снег спокойно таял, то в этом году он только начнет подтаивать, ударит мороз — образуется наледь. К тому же в этом доме нет ограждений, тротуара, люди ходят вплотную к стенам, — рассказал главный инженер управляющей компании Виктор Степаненко.

Жители дома пишут в соцсетях, что буквально через несколько часов после ЧП, приехали работники и начали скидывать снег с крыши.

— Зашевелились, когда женщину угробили! Даже двор почистили, а-то из подъезда выйти невозможно было, — возмущаются жильцы.

По их словам, коммунальщики чистили крышу спустя рукава. И всего пару раз за зиму, а никак не за месяц. К тому же жители давно жаловались на свисающие наросты снега, но никто их не убрал.

ПРОБЛЕМА ПО ВСЕЙ УЛИЦЕ

Недовольны работой коммунальщиков и жители соседних домов.

— Снег на крыше — это больная тема для нас. Я живу в доме на Кирова, 6. Никогда не хожу дворами, иду по краю проезжей части, потому что на крыше висят огромные глыбы. Мало того, что сверху не чистят, так еще и дворы почти не убирают. Помню, был подобный случай: с дома Кирова, 26 упала сосулька женщине на голову. Она выжила, но долго ходила по врачам и до сих пор жалуется на головные боли, — говорит Ольга.

— Мы живем на ул. Кирова, 22, всю зиму ходим как по минному полю, чуть солнце пригреет, снег со льдом начинают падать, никаких мер ЖКО не предпринимают, ждут, наверно, чтобы тоже кто-нибудь пострадал, — делится Марина.

— Каждую весну не подъехать к подъезду на ул. Кирова 24. Живы благодаря везению. Всего-то нужно, спилить один старый тополь и перенести на метр сломанное ограждение. И доступ к подъезду будет обеспечен. Но такие очевидные вещи не очевидны для ЖКХ и администрации. Поэтому и падают огромные льдины, трубы оторваны, шифер съехал. Чего же вы ждете?!, — негодует Ксения.

Снег на крыше дома на Гузакова, 8. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано Сим».

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