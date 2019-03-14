2019-03-14T13:13:28+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для карт «Мир»

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Банк УРАЛСИБ реализовал поддержку мобильного платежного сервиса Samsung Pay для карт «Мир», выпущенных Банком. Клиенты получили возможность оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов серии Samsung Galaxy везде, где принимаются банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе.

Главной особенностью сервиса является то, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Благодаря этому сервис совместим не только с устройствами, обслуживающими бесконтактные карты, но и с платежными терминалами, где принимаются банковские карты с магнитной полосой.

Оплата с помощью Samsung Pay занимает минимум времени. Для того, чтобы совершить операцию, необходимо:

• провести по экрану снизу вверх;

• выбрать карту «Мир» Банка УРАЛСИБ;

• авторизоваться по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения;

• после этого поднести устройство к платежному терминалу и получить чек (так же как при оплате по обычной банковской карте).

В Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает гораздо более высокий уровень безопасности платежных операций по карте. Специальный цифровой код — токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты и встроенная система безопасности Samsung KNOX, которая обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.

Для того, чтобы начать использовать сервис, достаточно отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, указать код, полученный в СМС-сообщении от Банка, и добавить подпись в приложение Samsung Pay. Для получения кода на смартфон у клиента должен быть поключен СМС-сервис.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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