Зачем жителям Челябинска нужны общественные приемные губернатора

Людмила Воронина руководит общественной приемной главы региона в Уйском районе уже десять лет. Для местных жителей она и палочка-выручалочка, и советчик, и добрый друг. Говорит, чем живет район, о том люди и заботятся, те проблемы на приеме и обозначают.

— Вот, например, стоял у нас остро запрос по газификации. И люди интересовались, когда к ним голубое топливо начнет поступать. Три последних года район газифицируется, газ пришел в треть населенных пунктов. До абсолюта далеко, но работа идет динамично.

— Люди благодарят за газифицированные дома?

— Бывает. Вот недавно приходил мой давний знакомый, человек ограниченных возможностей здоровья, которому мы еще и с лекарствами помогаем. Он наш частый визитер.

— То есть вы еще и психолог. Нужно же со всеми общий язык найти!

— Конечно! Мне помогают прежние связи, знакомства. Много лет назад, по окончании Магнитогорского медучилища по распределению я попала в должности санитарного врача в Уйский район. Вышла замуж, родила детей. Супруг несколько лет назад умер, дети живут в другом регионе. Потому нынешняя работа мне и интересна, и нужна: я с пользой для других расходую свое время.

В четверг, 14 марта, Людмилу Александровну Воронину пригласили на встречу руководителей общественных приемных с губернатором Борисом Дубровским.

Южноуральцев волнуют еще, кроме строительства и ремонта дорог, сфера ЖКХ, вопросы медицинского обслуживания, социального обеспечения.

Конечно, руководители общественных приемных губернатора не остаются в стороне от решения поднятых вопросов. Особенно важна их роль в помощи социально незащищенным южноуральцам. Они помогают получить земельные участки многодетным семьям, помогают пожилым, работают с приемными семьями, помогают получить необходимые и по закону положенные лекарства, устраивают малышей в детсады. На их плечах — организация праздников для ветеранов, работа с женсоветами, организация спортивных состязаний.

Своеобразной проверкой на профессионализм для активистов стали резонансные события осени прошлого года в Челябинске, когда из-за несвоевременного вывоза коммунальных отходов в миллионном городе сложилась непростая ситуация. В решение проблемы тогда включился руководитель общественной приемной губернатора в Калининском районе Николай Дейнеко. Его команда провела мониторинг состояния контейнерных площадок, организовала горячую линию по проблемам вывоза отходов. Тогда было ликвидировано 29 стихийных свалок.

Обращаясь к руководителям общественных приемных, губернатор подчеркнул, что приемные — один из важнейших каналов коммуникации жителей региона и власти, эффективный инструмент общественного контроля. Их работа и неравнодушное отношение возвращаются сторицей: в прошлом году в приемные поступило 230 благодарностей от тех, кто обращался с проблемой. Работа общественных приемных продолжится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Борис Дубровский:

— Я высоко ценю вашу активную гражданскую позицию, желание и возможность донести до людей информацию о действиях власти на всех уровнях. В 2018 году вами проделана большая многоплановая работа. Оказана помощь конкретным людям в их вопросах, проблемах, может быть, даже в беде. Каждое решение основано на индивидуальном подходе к ситуации. Обеспечена реальная поддержка не на словах, а на деле.

ЦИФРА

Более 4,7 тысячи обращений поступило в общественные приемные в прошлом году.

Около трех тысяч жителей области побывали на приемах лично.

Более двух тысяч поступивших обращений решено положительно.