В Челябинске выступят «человек-анекдот» и Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц и Сергей Горбченко сыграют душевную и смешную историю на челябинской сцене 16+

Столичная антреприза «Перекрестки любви» поведает историю героев провинциального городка. Главный герой чудаковат и неуклюж. Приходит к Шуре в гости, рассказывает нелепые истории и зовет замуж. Шура одинока и измучена безответной любовью. Она устала от работы, от жизни с мамой и сестрой, и хочет вырваться из этого круга. Она начинает ему верить, убеждает себя, что способна полюбить.

— В спектакле Родиона Овчинникова нет стремления досконально соблюсти атмосферу советской эпохи. Отдельные детали намекают на время действия, но режиссер не избегает использования выразительных средств современного театра. В этой истории грустного не меньше, чем смешного. Измученные, чудаковатые герои пытаются сделать друг друга счастливыми, но реальная жизнь оказывается далекой от смелых и оптимистичных фантазий. Это душевная история, где надежда и любовь сплетаются в противоречивый клубок и дают нам возможность по-новому взглянуть на тему поиска счастья, душевной чуткости и любви, — говорят авторы постановки

16 марта, суббота

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19.00

Билет: 1 400 — 3 600 руб.

В Челябинске приготовили экспозицию о тайнах минералов 6+

В этом году весь мир вспоминает периодическую систему Менделеева — ей исполняется 150 лет. В честь этого наш музей устроил выставку, которая заинтересует любителей естественных наук.

— Представлены геологические образцы из самой многочисленной группы минералов — кварц, силикаты и алюмосиликаты: от обыкновенной глины и

песка до прекрасных аметистов и драгоценных гранатов. Во время интерактивной экскурсии посетители познакомятся со строением разных типов минералов, попробуют провести некоторые эксперименты с природными химическими веществами и разобраться, как химическое строение минерала связано с его внешним видом и свойствами, — рассказывают в музее.

26, 28 и 31 марта на выставке пройдут тематические музейные занятия для семейного посещения.

До 15 мая

Исторический музей Южного Урала

Заявки на экскурсию: (351) 263-08-32, 727-75-46

10.00 — 18.00

Билет: 100 — 150 руб.

«Человек-анекдот» обещает рассмешить южноуральцев 12+

Такое вовсе не обидное прозвище дали Игорю Маменко поклонники. Смешные истории он начал записывать с детства и делает это до сих пор. Так же делал и Юрий Никулин, вместе с которым Маменко приходилось выступать в одних номерах на цирковой арене.

Будучи профессиональным цирковым акробатом он решил кардинально поменять свою жизнь. И не последнюю роль в принятии этого нелегкого решения сыграл его друг Николай Лукинский, предложивший попробовать себя в качестве эстрадного артиста. Благо.

Кстати, многие монологи Маменко пишет сам, что с его талантом прирожденного рассказчика, делает их уморительно достоверными и смешными. Так что, если есть желание приподнять настроение — лучшего повода не найти.

17 марта, воскресенье

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19.00

Билет: 1 200 — 2 300 руб.

В музее почты выставка уникальных открыток 6+

Если еще не успели побывать в музее почтовой связи — то повод сходить туда. Раритеты почтальонов, редкие марки, фронтовые письма. Узнаете много интересного. Например, в Царской России женщин на почте почти не было. А сегодня 86% коллектива южноуральских почтовиков составляют дамы. К 8 Марта в музее открылась новая выставка открыток «Муза художника».

— Больше сотни карточек с репродукциями известных картин с женскими образами. Они были выпущены во второй половине XX века. Альбомы по искусству стоили дорого и были в дефиците. Но зато свободно можно было купить открытки, — рассказала на открытии экспозиции филокартист — человек, который изучает открытки — Елена Дементьева.

Женские портреты на выставке принадлежат кисти российских и зарубежных мастеров. Внимания заслуживают наряды и головные уборы моделей, изображенных на открытках. Крестьянские платки, кокошники, причудливые шляпы — по карточкам, представленным на выставке, можно изучать не только мировую живопись, но и историю моды.

До 15 мая

пр. Ленина, 64

Обязательна запись по тел.: (351) 266-28-81

Вход свободный.

Джазовый трубач из Москвы выступит перед южноуральцами 6+

Петр Востоков родился и вырос в Москве. Окончил Российскую академию музыки Гнесиных, а сегодня сам преподает там. Был участником многих

столичных джазовых коллективов, в том числе биг-бэнда Игоря Бутмана и камерного оркестра им. Лундстрема, «Академик-Бэнд» Анатолия Кролла.

Вместе с артистом на сцену выйдет известный челябинский ансамбль «Уральский диксиленд». Художественный руководитель — Валерий Сундарев. Концерт ведет Наталья Риккер. Продолжительность концерта: два отделения по 45 минут.

15 марта, пятница

Концертный зал им. Прокофьева

Тел.: (351) 264-76-71

Начало в 18.30

Билет: 200 — 600 руб.