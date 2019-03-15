На Универсиаде-2019 студенты разобрали все средства контрацепции на сувениры

XXIX Всемирная зимняя Универсиада проходила в Красноярске со 2 по 12 марта. В турнирах участвовало более трех тысяч спортсменов из 50 стран. Было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Россия заняла первое общекомандное место.

На соревнованиях Универсиады побывало более 320 тысяч зрителей.

— Участники Олимпийский игра рассказывали, что Универсиада вышла не хуже, — рассказал нам челябинский сноубордист Илья Баскаков. — В отличие от Олимпиад здесь все спортобъекты расположены в городе. От студенческой деревни это 20 минут езды.

Досье "КП"

Илья Баскаков, 20 лет. Призер Кубка Европы по сноуборбу, медалист Кубка России, победитель Всероссийской Спартакиады учащихся, воспитанник спортивной школы Миасса «Райдер», студент УралГУФК .

Илья Баскаков в студии радио «Комсомольская правда». Фото Алина Покровская.

— Универсиада ведь стала нашим ответом на Олимпийские игры-2018 в Корее, куда не пустили многих российских спортсменов?

— Если это так, то мы попали в цель. Одна студенческая деревня чего стоит. Три 17-этажных корпуса. В одном из них были оборудованы комнаты для участников разных религиозных концессий. Еще была больница, магазины, тренажерные залы. Рядом — Сибирский федеральный университет.

Сами комнаты на двух-трех человек, с ванной. После игр там будут жить студенты. Часть жилья пойдет на продажу.

Столовая у нас была просто гигантская, но уютная. Оно потом превратится в большой спортивный комплекс. А на Олимпиаде в Пхенчхане общепит для спортсменов обустроили во временном шатре.

Атлеты у нас могли выбрать блюда из русско-сибирской, европейской, азиатской кухни и халяль. Все в основном налегали на русскую и азиатскую кухню. Интересно было видеть, как казахи, японцы, китайцы стоят в очереди за итальянской пастой, а европейцы за азиатскими «вкусняшками». А в масленичную неделю в столовой все разбирали блины. В студенческом городке сожгли несколько чучел Масленицы.

17-этажные корпуса студенческой деревни Универсиады. Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ КАЗАХИ

— Отмечалось, что к Универсиаде выпустили огромное количество сувениров.

— Сувениров действительно море. Продавали даже баночки с медом, бутылочки с русскими напитками — сбитнем, киселем.

В студенческом городке стояли специальные автоматы, где можно было взять напитки, шоколад и презервативы с логотипом Универсиады на упаковке. В последний день их разобрали все до одного на сувениры.

Вообще обстановка была максимально дружеская. На закрытии спортсмены обменивались шапками, куртками и даже штанами.

Сувениры Универсиады в Красноярске. Фото Илья Баскаков.

Необычные пуховики были у казахов. Позолоченные. Они сразу выделялись из толпы. Но я не видел, чтобы они с кем-то менялись своими куртками

СТУДЕНТЫ — НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

— За победу власти Казахстана пообещали своимспортсменам по 15 тысяч долларов. А у нас?

— Призовых не было, ведь студенты не считаются профессиональными спортсменами. Здесь по уставу может участвовать любой студент, который зарегистрирован в той или иной федерации по зимним видам спорта и студенческом союзе. Достаточно подать заявку и найти деньги на поездку.

Но за золотую медаль дают звание «Мастер спорта международного класса», а это тоже влияет на уровень денежного довольствия спортсмена в своей федерации.

В Министерстве спорта Челябинской области пока не определись с премиальными для студентов. Но, к примеру, власти Красноярска обещали своим 50 тысяч рублей за «золото», 40 — за «серебро» и 30 — за «бронзу».

— Как оцениваешь свое выступление?

— Тренеры решили не заявлять меня и еще двух земляков Яну Доновскую и Полину Смоленцеву на главные старты. Но уже одно то, что я попал в состав студенческой сборной команды, считаю, хорошим достижением.

Екатерина Ефременкова (на фото – вторая слева) – одна из героинь Универсиады. Фото Минспорт Челябинской области.

«Золото» для Челябинской области принесла конькобежка Катя Ефременкова в шорт-треке «золото» в эстафетной гонке, «серебро» и две «бронзы» на индивидуальных дистанциях. Игорь Омелин из Аши в ски-кроссе стал четвертым, Елизавета Сафонова из Магнитогорска в этой же дисциплине шестая.

Кстати, воспитанница челябинского хоккея Оксана Братищева из школы им. С. Макарова выиграла «золото» в составе сборной России. Но сейчас Оксана выступает за клуб СКИФ из Нижнего Новогороды.

КОММЕНТАРИЙ

Снега не встречали...

— Поехала на Универсиаду по личной инициативе. Хотела своими глазами увидеть столицу игр. Почувствовать атмосферу, — говорит Лидия Зиненко, специалист областной спортшколы Министерства образования и науки Челябинской области. — Сразу в глаза бросилось, то, что снега в городе нет. Оказалось, что Красноярск начали чистить задолго до старта. Весь снег вывезли из города. Все блестело чистотой. Европа, да и только.

Красноярск просто вылизали. В старой части города, где я жила, все дома оштукатурены, подкрашены. Исторические здания, которым требуется реставрация, закрыли тематическими баннерами.

Цена на официальные гостиницы Универсиады кусались — от 3 до 8 тыс. руб. в сутки. Но болельщики находили хостелы — за 700 рублей.

Побывала на многих турнирах. Помню, прихожу на керлинг. Спрашиваю у болельщиков, — а почему именно на этот вид пришли. Мне отвечают — только сюда могли достать билеты. Аншлаги везде!

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