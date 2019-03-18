2019-03-18T11:28:03+03:00
Происшествия

«В воздухе сделал сальто и упал пластом»: в Челябинске погорелец чудом выжил, упав с девятого этажа

И даже на своих двоих добрался до машины скорой помощи
Валентина ВАГАНОВА
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Пожар тушили почти два часа. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»Пожар тушили почти два часа. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»
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Эту историю иначе как чудом не назовешь. Человек выжил, упав с высоты девятого этажа. И даже сам доковылял до машины скорой помощи!

Все произошло в воскресенье, 17 марта, в Курчатовском районе. Ночью вспыхнула квартира на девятом этаже в доме №11 по улице Захаренко. На место стянулись пожарные и «скорая». По словам местных жителей, когда экстренные службы были уже совсем близко, с балкона выпал человек. А еще в это же время соседи услышали хлопок из горящей квартиры.

САМ ДОШЕЛ ДО «СКОРОЙ»

— Сначала был взрыв. Потом я увидела, как падает человек. При полете он несколько раз сделал сальто. Упал в сугроб лицом вниз. Недолго лежал пластом, но быстро очухался. Потом минут 15 сидел на коленях. Вокруг него столпились люди. Когда начал потихоньку вставать, четверо подхватили его и перевели через дорогу на стоянку. Там уже стояла машина скорой помощи. Он шел своими ногами, даже разговаривал, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» очевидица Ангелина.

Высота девятиэтажного дома — около 30 м. Как человек смог выжить? Очевидцы говорят, что 53-летний челябинец приземлился прямо в сугроб. Незадолго до ЧП в городе прошел сильный снегопад, под окнами дома образовалась «снежная подушка», она и смягчила удар.

— Этот счастливчик рассказал девчонкам, которые довели его до «скорой», что он был в квартире один, его зовут Андрей. Руки и ноги вроде как целы, — добавила очевидица Ольга.

Пострадавшего увезли в больницу. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Пострадавшего увезли в больницу. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

КВАРТИРА СГОРЕЛА ПОЛНОСТЬЮ

Пока медики оказывали помощь счастливчику, пожарные тушили его квартиру. По словам пожарных, от высокой температуры в квартире треснули окна, и приток воздуха способствовал моментальному распространению огня. Возможно, повреждение окон очевидцы и приняли за взрыв.

Заливали квартиру с двух направлений: по автолестнице через окно и из подъезда. Почти через два часа пожар был ликвидирован.

— Сообщение о возгорании поступило в 22:48. Наряд прибыл на место через пять минут. Полностью ликвидировать пожар удалось в 00:53. Сейчас на месте работают сотрудники отделения дознания, устанавливается причина пожара. Очаг возгорания располагался на кухне, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Очаг возгорания был на кухне. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

Очаг возгорания был на кухне. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

На месте работали четыре пожарные машины.

Хозяина квартиры госпитализировали в отделение токсикологии. Судя по всему, он надышался угарным газом. О его состоянии в управлении здравоохранения пока не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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