Трамваи в Челябинске обновят за два года

За два года для Челябинска планируется купить 91 современный трамвайный вагон.

— 53 трамвая планируется закупить в нынешнем году. Еще 38 — в следующем, до июля. Обновление трамвайного парка связано с подготовкой города к саммитам ШОС и БРИКС, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ЧелябГЭТ.

Конечно, 91 трамвай не покроет всех потребностей большого города. Сегодняшний линейный состав — 190 вагонов. Требуются еще и резервные. Но все равно новости отличные. Финансируют покупку городской и областной бюджеты. Планируется, что новые вагоны будут задействованы на маршрутах № 3, 16 и 22.

У горожан интересуются, какие трамваи они хотели бы видеть в городе. В соцсетях транспортники запусти опрос, есть первые результаты. «Комсомолка» узнала, чего хотят горожане. Оказывается, наши земляки неплохо разбираются в теме.

Азат: «Нужно закупать трамваи тверского производства. Хорошие трамваи выпускает и Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Денис: «Стоимость на стороне наших трамваев. Тверской стоит около 95 млн руб с обслуживанием, трамвай УКВЗ — около 50 млн руб.

Александр: Какая разница, на каком ездить? Для начала надо рельсо-шпальную решетку поменять во всем городе».

Павел: «На многих участках пути так изношены, что трамвай трясет не хуже «Газели». Кроме того, поменяв полотно, можно добиться двух очень важных вещей: повысить скорость движения и уменьшить шум».

Анастасия: «Купите низкопольные, теплые трамваи и добейтесь реконструкции остановок. Мне больно смотреть на стариков и инвалидов, которые с большим трудом пытаются забраться в салон. Их в городе — множество».

Розалия: «К запуску новых трамваев необходимо сделать удобные остановки. На остановке трамвая «Театр ЧТЗ» в сторону ЧТЗ неудобная платформа (низкая и на полметра в сторону от нижней ступени трамвая)».

КСТАТИ

Ни марки, ни предприятия-изготовители будущего крупного заказа пока неизвестны. По закону, это должен быть конкурс, в котором победит компания, предложившая оптимальную стоимость.

Однако в феврале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил губернатора Бориса Дубровского поддержать крупным заказом градообразующее предприятие Усть-Катава: «Прошу вашего решения о закупке 100 трамвайных вагонов производства УКВЗ в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска».

Поставка вагонов, считает Рогозин, создаст заводу рынок сбыта и увеличит объем выпуска гражданской продукции.

На встрече главы Челябинска Владимира Елистратова с депутатами городской думы градоначальник заявил, что к 20 марта он должен представить план развития городского общественного транспорта.

— Нынешнее положение вещей (с засильем нелегальных маршруток — прим. ред.) продолжаться не может, — сказал Елистратов.

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