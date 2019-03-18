Картель, которого не было

На прошлой неделе заместитель начальника Тюменского УФАС Дмитрий Полухин на публичном обсуждении итогов работы ведомства в 2018 году публично заявил: челябинская промышленная группа «КОНАР» признана виновной в картельном сговоре на несколько миллиардов рублей и оштрафована на крупную сумму. Факты говорят совсем о другом: челябинцам удалось доказать свою невиновность. Зачем крупному чиновнику приукрашивать действительность — разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

В чем претензии УФАС?

«Комсомолка» уже писала об истории атаки тюменских антимонопольщиков на челябинскую компанию. Напомним, история началась еще в 2012 году, когда «КОНАР» принял участие в масштабном проекте ПАО «Транснефть» — строительстве трубопровода в Заполярье. Трубы в условиях вечной мерзлоты решено было проводить не в грунте, а на опорах над землей. Для устойчивости каждую опору инженеры предполагали укомплектовать термостабилизатором грунта — специальным устройством, предотвращающим размораживание почвы. Во всей России на тот момент было только два производителя этих приборов — челябинский «КОНАР» и тюменское НПО «Фундаментстройаркос» (ФСА). Компании в течение пяти лет выступали участниками торгов «Транснефти», победителем неизменно выступал более крупный «КОНАР». В 2016 году к двум производителям присоединился третий — тюменское же НПО «Полюс». А вскоре руководители «Полюса» направили в прокуратуру жалобу на своих конкурентов. Из прокуратуры дело летом 2017 попало в Тюменское УФАС.

Антимонопольщики вгрызлись в лакомую тему зубами. Вообще-то картели на торгах такого уровня — дело Центрального аппарата ФАС. Однако тюменскому УФАС удалось оставить материалы у себя. На «КОНАР» и «ФСА» зачастили проверки. К марту 201 года родилось решение о картельном сговоре.

«Картель существовал с 2012 по 2017 годы, было произведено 23 закупки термостабилизаторов, участвовали две организации: тюменское НПО «ФСА» и челябинское АО «КОНАР», — публично подтвердил 14 марта заместитель начальника Тюмнеского УФАС Дмитрий Полухин, лично руководивший комиссией по делу «КОНАРа» и представлявший затем ведомство в судах. — Нарушение в том, что эти компании заключали соглашение при формировании начальной максимальной цены контракта заказчиком. Изначально формировалась завышенная цена, затем при торгах компании придерживались единой стратегии и обеспечивали победу одного участника — «КОНАРа». Затем заключали субподрядный договор и поставлял устройства «Транснефти» поставлял уже не победитель, а тюменское «Фундаментстройаркос». Разница между себестоимостью продукции и ценой продажи составляла 200-300 процентов. На компании были наложены крупные штрафы в общей сложности на 860 миллионов рублей, возбуждены уголовные дела в отношении руководителей».

На том же совещании Полухин, заметим, с гордостью заявил, что 2018 год для антимонопольщиков Тюмени вообще выдался урожайным на картели: было выявлено 11 сговоров против пяти в предыдущем, 2017 году. Дмитрий Александрович объяснил это возросшей активностью заявителей и некими новыми методами антимонопольной службе в выявлении незаконных соглашений на торгах.

Казалось бы, все ясно и понятно. Однако есть несколько «но», разрушающих стройность доклада высокопоставленного чиновника.

Суд с опечатками

Как следует из материалов Тюменского арбитражного суда, решение УФАС о признании картельного сговора на торгах ПАО «Транснефть» было обжаловано челябинскими и тюменскими промышленниками, однако оба производителя термостабилизаторов потерпели неудачу: арбитражный суд принял решение в пользу УФАС.

Что еще нужно, чтобы убедиться в правоте антимонопольного органа?

«У нас сразу возникли сомнения в беспристрастности и тщательности работы арбитража Тюмени, — отмечает начальник отдела правового обеспечения АО «КОНАР» Алексей Мотовилов. — Дело в том, что выданное нам судебное решение было практически копией решение антимонопольной комиссии — вплоть до опечаток!»

Арбитраж вслед за УФАС отметил, что на этапе формирования начальной цены контракта «КОНАР» и «Фундаментстройаркос» действовали синхронно, коммерческие предложения подавали практически одинаковые, при проведении закупок тоже действовали слаженно, цену устанавливали завышенную. Более того, на производственных площадках «КОНАРа» антимонопольщики, а за ними и суд не увидели производства термостабилизаторов (это при том, что инженеры «КОНАРа» принимали участие даже в разработке этих устройств, за что были в начале 2010-х удостоены государственных премий).

Понятно, что с такими выводами ни челябинские, ни тюменские машиностроители согласиться не могли и подали апелляционную жалобу. Восьмой апелляционный арбитражный суд в Омске уже в конце января принял сторону челябинского завода.

Как следует из решения Омского апелляционного суда (есть в распоряжении редакции), доводы УФАс не выдерживают критики. Единообразная и синхронная политика компаний? Но ведь они действовали в рамках правил заказчика-«Транснефти». А по правила заказчика коммерческие предложения должны быть заполнены на стандартном бланке и поданы в течение буквально одного-трех дней. Как в таких условиях оригинальничать? Более того, те же нормативные документы «Транснефти» вообще не требует участия в закупке нескольких конкурентов. Для побед «Конара» в торгах на протяжении пяти лет участие тюменского НПО вообще было необязательно! Таким образом, теряется сам смысл картельного сговора: результат и без него не изменился бы ни на йоту.

Кстати, Дмитрий Полухин, отвечая на вопрос о целесообразности неофициального и незаконного соглашения между «КОНАРом» и ООО «Фундаментстройаркос», высказался не слишком ясно.

«По правилам антимонопольного законодательства, если компании заявляются на участие в торгах, то они должны между собой конкурировать, — объяснил 14 марта Дмитрий Полухин корреспонденту «Комсомолки». — Конкуренция заключается в снижении цен от начального уровня. Этого не происходило, потому что тюменское НПО цену не снижало, и «КОНАР» таким образом выигрывал, сбрасывая незначительный процент. Сам сговор начинался еще на этапе формирования цены. В коммерческих предложениях уже подавалась завышенная цена. В этом мы и видим нарушение».

Дальше — больше. Тот же Омский суд, в отличие от УФАС и первой инстанции, собственное производство термостабилизаторов на «КОНАРе» «разглядел»: еще при рассмотрении ела комиссией антимонопольного органа о возможности изготовления устройств свидетельствовало заключение НИУ Южно-Уральского госуниверситета, которое почему-то до Омска нигде не принимали во внимание.

В Омске подробно разобрали и механизм формирования цены продукции «КОНАРа» и ФСА — и никаких завышений не увидели.

«Кстати, когда в торгах начал принимать участие третий участник, НПО «Полюс», который и «раскрыл» наш якобы картель, стоимость для «Транснефти» изменилась совсем чуть-чуть — на 1,8 процента, — отмечает Алексей Мотовилов. — А ведь с его появлением, по логике антимонопольного органа, цена должна была ощутимо упасть — мы же ее будто бы завышали! Но те же действия, из-за которых нас обвиняют в преступлении, в случае «Полюса» почему-то расцениваются, как законные».

Итог рассмотрения «дела «КОНАРа» в Омске для УФАС оказался неутешителен: картель, по решению вышестоящей инстанции, существовал только в воображении заявителя и контролирующего органа. Решения апелляционного арбитражного суда, кстати, вступают в силу сразу после оглашения. Так что почему Дмитрий Полухин (и, кстати, пресс-служба Тюменского УФАС) продолжают заявлять о выявленном сговоре — не совсем ясно.

Второй судебный процесс шел уже в Челябинском арбитраже: здесь юристы «КОНАР» отбивались от решения о наложении антимонопольным органом штрафа в 805 миллионов рублей. УФАС представлял опять-таки замначальника Полухин. На «КОНАРе» даже пытались заявить ему отвод: ясно, что чиновник, утвердивший решение о сговоре, заинтересован в том, чтобы доказать свою правоту и необходимость наказания. Но сам Полухин заявил «Комсомолке», что его интереса тут нет, и вообще практика тюменской «антимонополки» такова, что «всегда так делается»: один и тот же сотрудник ведет до конца все процессы по одному правонарушению.

Тем не менее, Челябинский арбитраж отменил решение о штрафе.

Зачем нужна медиа-война?

Итак, факты на сегодня таковы: картельного сговора не было, штрафа «КОНАРу», соответственно, тоже. Похожим образом развивается ситуация и с «Фундаментстройаркосом». Тем не менее, тюменский антимонопольный орган продолжает публично заявлять о громкой своей победе.

Свое упорство Дмитрий Александрович объясняет просто: сдаваться ведомство не собирается, 4 апреля состоится очередное рассмотрение дела уже в кассационной инстанции. «Мы надеемся, что кассация пересмотрит позицию апелляционного суда и поддержит позицию антимонопольного органа».

14 марта на мероприятии УФАС, где Дмитрий Полухин в очередной раз озвучил свои доводы, присутствовала, кстати, представитель «Фундаментстройаркос». Она задала антимонопольщику прямые вопросы: почему ведомство продолжает тиражировать в СМИ несоответствующую действительности информацию? И почему на сайте УФАС отсутствует сообщение о решениях Челябинского и Омского арбитражей?

Первый вопрос Полухин оставил без ответа. На второй предложил подать возражение в письменном виде.

«Свою правоту мы фактически доказали, — комментирует ситуацию Алексей Мотовилов. — Но история с якобы картелем очень сильно бьет по репутации промышленной группы «КОНАР». Во-первых, наши зарубежные партнеры очень болезненно воспринимают любые столкновения с государственными органами. «КОНАР» теряет контракты, теряет прибыль. А наша успешная работа — это не только налоги в бюджет Челябинской области, но и залог спокойной и комфортной жизни для 4,5 тысячи наших сотрудников. Во-вторых, в ходе расследования УФАС наши внутренние документы — которые вообще-то представляют собой коммерческую тайну — были доступны не только чиновникам, но и почему-то представителям «Полюса». Наконец, в-третьих, непонятно, почему антимонопольное ведомство так вцепилось именно в нашу ситуацию?»

Между тем знакомый с ситуацией источник «Комсомолки» в бизнес-кругах Тюмени на условиях анонимности готов ответить на последний вопрос юриста челябинской компании.

«Для УФАС, разумеется, очень важно сохранить лицо и доказать свою правоту несмотря ни на что, — отмечает бизнесмен. — Но есть и еще кое-какие соображения. Дело в том, что в ближайшие дни Тюменские антимонопольщики будут принимать коллег из Москвы, из Центрального аппарата. Придется отчитываться о своей работе. А результаты по антикартельной деятельности за 2018 год, если вычесть из них ситуацию с закупками «Транснефти» — мизерные. Дмитрий Александрович уже объявлял, что картели выявлены в сферах здравоохранения, дорожного строительства, рыболовства и рыбоводства, пассажирских перевозок. Все это, безусловно, важная и нужная работа. Но масштаб не тот: в случае «КОНАРа» и НПО «ФСА» речь идет о миллиардах, во всех остальных — о одном-двух миллионах рублей. А отчитаться красиво хочется! И не будем забывать: 4 апреля кассация должна окончательно расставить в тюменско-челябинском деле точки над «i». А окружной кассационный суд находится как раз в Тюмени. И распространение в СМИ несоответствующей действительности информации может повлиять на решение суда».