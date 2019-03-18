Задай вопрос доктору: на вопросы читателей отвечают уролог, нефролог, детский уролог-андролог «Урологического центра доктора Соколова А.В.»

Обращаться к врачу-урологу или нефрологу нас всегда вынуждает мера, связанная с появлением различных симптомов какой-либо болезни. Однако далеко не все обращаются к специалисту для профилактического осмотра. Понятно, что в первом случае у нас сразу же идет ассоциация с болью, а вот во втором со стыдом и стеснением. Специалисты объясняют: это совершенно глупо стесняться и тем более откладывать свой визит к доктору, ведь состояние мочеполовой системы определяет полноту и качество нашей жизни.

Родители детей не всегда понимают, при каких симптомах стоит привести своего ребенка к детскому урологу, в каких случаях требуется наблюдение, а в каких уже стоит применять серьезное лечение.

Своевременное обращение к врачу позволяет предотвратить появление последствий. Заболевание можно будет успешно вылечить, или как минимум привести в стабильное состояние, находящееся под контролем. Важный момент — проходить профилактическое обследование, как взрослым, так и детям. Многие обычно длительное время терпят и не обращаются, занимаются самолечением, даже на фоне болезненных симптомов, что приводит к стойкой хронизации тех или иных заболеваний.

Запускать и тем более снисходительно относиться к своему здоровью ни в коем случае нельзя, тем более, если это касается мочеполовой системы организма. Такое легкомыслие обычно приводит к развитию различных патологий, например: простатит, цистит, пиелонефрит, эректильная дисфункция. Пропускаются многие врожденные заболевания, которые сильно ухудшают качество жизни в дальнейшем и требуют серьезных хирургических вмешательств. Например легкие симптомы подтекания мочи переходят в стойкое заболевание — недержание мочи — нарушающее качество жизни. Если у Вас появились какие-либо вопросы по поводу заболеваний почек, мочевого пузыря, предстательной железы, половых органов врачи Урологического центра доктора Соколова А.В. готовы ответить на ваши вопросы онлайн.

На вопросы отвечают:

Соколов Андрей Васильевич уролог-андролог, кандидат медицинских наук, главный врач;

Рязанова Вера Владимировна нефролог, терапевт, врач первой квалификационной категории;

Филатов Андрей Иванович детский уролог-андролог, главный детский уролог Челябинска и Челябинской области.

Лечебно-диагностический центр урологии и андрологии доктора Соколова А.В. — участник проекта «Клиника года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос за данный медицинский центр, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

г. Челябинск, ул. Тагильская 20А, ул.Тарасова 48.

Запись на прием к врачу по телефонам: +7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83.

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