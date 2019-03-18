2019-03-18T13:56:48+03:00
Экономика

Бизнесменов Челябинской области ждут в Узбекистане

По итогам 2018 года торговый оборот между странами составил почти шесть миллиардов долларов
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Южно-Уральская торгово-промышленная палата формирует делегацию предпринимателей Челябинской области для делового визита в Ташкент. Там с 24 по 26 апреля пройдут Вторая международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019 и бизнес-форум Russian Smart Innovation.

Основная тема бизнес-форума — «Инновационное развитие Узбекистана». Для изучения опыта России в данном направлении организуется выставка решений российских инновационных компаний.

Основными тематическими разделами EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019 станут: энергетика, машиностроение, металлопродукция, строительство, транспорт, сельское хозяйство, сельхозтехника, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность, медицина и фармацевтика, банковская деятельность, телекоммуникации, образование, туризм и т. д.

Одно из наиболее ожидаемых со стороны бизнеса мероприятий деловой программы форума — биржа контактов представителей деловых кругов двух стран. Количество участников подобных встреч растет с каждым годом.

- В настоящее время российско-узбекские отношения находятся на одном из наилучших периодов в своей истории. Мы значительно продвинулись в торгово-экономической сфере. По итогам 2018 года торговый оборот между странами увеличился на 21 процент по сравнению с предыдущим годом и составил почти шесть миллиардов долларов, — комментирует президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, председатель Российско-Узбекского делового совета Федор Дегтярев. — Интенсивные и доверительные контакты на уровне правительств и деловых советов двух стран позволили придать российско-узбекским отношениям принципиально новую динамику, которая наблюдается во всех сферах сотрудничества. Уверен, что многопрофильная выставка EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN внесет свой существенный вклад в позитивное развитие торгово-экономических отношений России и Узбекистана.

Отметим, работа Российско-Узбекского делового совета (РУДС), представляющего интересы бизнес-сообщества, направлена, прежде всего, на расширение двусторонней торговли. В 2018 году для этой цели РУДС открыл в Ташкенте Российско-Узбекскую ассоциацию бизнеса (RUZAB). В этом же году выступил организатором биржи деловых контактов в рамках Первого форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана с участием глав государств. Причем, встречи предпринимателей двух стран совет организует на постоянной основе.

Одним из важных результатов работы Российско-Узбекского делового совета с начала 2019 года стало открытие в России первой торговой площадки Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. С ее появлением российские компании получили дополнительные возможности для выхода на рынок Узбекистана. Данной теме будет посвящена одна из панельных сессий бизнес-форума. Всего готовится порядка 10 панельных сессий и круглых столов.

По вопросам участия во Второй международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019 и бизнес-форуме Russian Smart Innovation обращайтесь по тел.: (351) 265-58-15, 265-39-77. E-mail: ves@tpp74.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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