Фитнес в Челябинске: выбираем правильный и комфортный клуб

Весна — самое время пойти на фитнес. Челябинск предлагает своим жителям множество спортивных клубов. Глаза разбегаются не только у новичков. Вот вроде ходишь в тренажерку, и все устраивает. Но открывается новый фитнес-клуб, а там такое… Бесплатная сауна в каждой раздевалке, живое выступление диджеев прямо во время тренировки, бесплатные консультации тренера! Не зря проект GOLDFLEX назвали уникальным. Впрочем, обо всем по порядку.

ФИТНЕС ПО ЛЮБВИ

Большой тренажерный зал

На самом деле фитнес-клубу GOLDFLEX уже 10 лет. Просто недавно он переехал в свой новый дом — еще более комфортный и современный. Добавили новых фишек, сохранили традиции.

В раздевалке

— Вы только представьте — целых десять лет мы формируем правильные привычки тысяч челябинцев. И мы понимаем, что деи ствительно вам нужно. Поэтому все влюбляются в GOLDFLEX с первого взгляда. Это новое поколение фитнеса. Мы сформировали идеальный мир, где каждое движение превращается в искусство. Поверьте, с нами влюбиться в спорт очень просто! — говорят руководители фитнес-клуба Мария Бухарова, Яна Сайфитова и Алеся Беккер.

В тренажерном зале есть все для силовых тренировок

ФИТНЕС-КЛУБ GOLDFLEX — ЭТО…

* 700 квадратных метров фитнеса с потолками в 4,2 метра. Это в два раза больше пространства, чем было раньше. Как вам такая идея?

Воздушный зал

* Большой фитнес-зал с любимыми панорамными окнами. Здесь вы можете заниматься танцами, пилатесом, растяжкой, силовыми тренировками, на снижение веса и т.д.

* Воздушный зал с волшебнои атмосферои поле та. Он отлично оборудован и намного больше прежнего. Здесь вас ждут аэройога, аэростретчинг, полотна и другие интересные занятия.

Зал фитнеса

* Тренаже рныи зал площадью 280 кв м с увеличеннои кардио-зонои перед панорамными окнами и полным комплектом тренажеров для любого вида тренировок. Впечатляет!

* Просторные раздевалки как для мужчин, так и для женщин. Каждая раздевалка оборудована душевои , финскои саунои и будуаром.

Занятия в воздушном зале дарят ощущение полета

* Chillout (зона отдыха), чтобы вы могли расслабиться после тренировки за чашечкои кофе или полезного фитнес-напитка.

* Мощная система вентиляции во всех помещениях.

* Солярии и массажныи кабинет.

Занятия в зале фитнеса

* Как на счет тренировок в тренажерном зале под живую игру диджеев? Они уже готовят самые горячие и топовые треки для каждого буднего вечера!

* Тренер-куратор в тренажерном зале. Пожалуй, лучшая идея в мире фитнеса Челябинска. Это означает, что вам не нужно платить за индивидуальные программы и персональные тренировки. Куратор — это не просто дежурный тренер. Он контролирует тренировочный процесс всех, кто находится в тренажерном зале. Составляет программу на каждый день, показывает, как правильно выполнять упражнения. Особенно оценят новички!

Кардио-зона перед панорамными окнами

Девиз GOLDFLEX: мы делаем фитнес уникальным! И с этим нельзя не согласиться.

СКОЛЬКО СТОИТ

Думаете, занятия в таком уникальном фитнес-клубе Челябинска стоят безумных денег? Вовсе нет!

В клубе GOLDFLEX можно подобрать себе абонемент от 1500 до 3000 руб. в месяц.

Тебя ждут в GOLDFLEX. Присоединяйся!

GOLDFLEX — твой уникальный фитнес!

Адрес: ул. Салавата Юлаева 29В

Тел.: 223-24-33

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