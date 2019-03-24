В Челябинске недоношенных малышей спасают красные шапочки из шерсти

Недоношенным малышам нужны тепло, темнота и покой. Так они чувствуют себя словно в животе у мамы. Нужную температуру в реанимации роддомов поддерживают кувезы. А от света крох защищают красные шапочки, натянутые на глаза.

Шерстяные вещички нужны и потом, когда малышей размером с куклу «беби борн» переводят в палату. В магазинах одежду на них не найти — спасают вещи, связанные своими руками. В челябинские роддома их привозят волонтеры из клуба «28 петель».

Те самые шапочки для реанимации новорожденных. Фото: из личного архива героя публикации.

«ЗНАЧИТ, ТЫ ЕЩЕ НЕ ВСЕ СДЕЛАЛА»

Два года назад Светлана Желтова пошла с детьми в магазин. Один держал маму за руку, другой посапывал в коляске. Неожиданно за спиной раздался визг тормозов. Машина врезалась в столб, где минуту назад стояли мама и дети.

— Значит, ты еще что-то в этой жизни не сделала, — шепнула ей незнакомая женщина.

Тем же вечером Света увидела в соцсетях на страничке подруги вязаного осьминога. Оказалось, такие игрушки-комфортеры очень нужны недоношенным. Дети хватают щупальца, как пуповину, и не выдергивают катетеры из вен. Игрушки вяжут волонтеры из клуба «28 петель» по всей России. Но в Челябинске у клуба не было своего отделения. Светлана стала его координатором.

Плед из шерсти легкий, а осьминог отвлекает малыша от катетеров. Фото: из личного архива героя публикации.

ПРИДАНОЕ ДЛЯ ОТКАЗНИКОВ

Местные волонтеры объединились в социальных сетях. Десятки жительниц Челябинской области вяжут шапочки и другие полезные вещи. Например, носочки без пальчиков, чтобы медики могли быстро взять кровь из пальца на ножке. Теплые пледы, ведь обычные одеяла для крошек слишком тяжелые. Кофточки и комплекты на выписку — в них отправляют в дома малюток-отказников.

Отказников с таким приданым выписывают в дом малютки. Фото: из личного архива героя публикации.

«Петельки» помогают четырем отделениям патологии новорожденных: в областном перинатальном центре на ул. Воровского и Тимирязева, а также в Ленинском районе и на ЧМЗ. Раз в месяц Света собирает приданое с рукодельниц и везет в роддома.

— За месяц в Челябинске появляется около 150 недоношенных малышей. Каждому нужны теплые вещи. Медики говорят нам, какие. Все обновки прожаривают до стерильности в автоклавах. Они становятся безопасными, — рассказывает Светлана.

ШЕРСТЬ КУСАЕТСЯ, И ЭТО ВАЖНО

Игрушки вяжут только из хлопка, он не вызывает аллергию. Одежду — из чистой шерсти. Она немного кусается, но это только во благо. Иногда недоношенные малыши «забывают» дышать, а шерсть кусает их и не дает заснуть слишком крепко.

Своего офиса у клуба нет. Зато навстречу волонтерам пошли магазины, где продают пряжу. Здесь стоят «корзинки добра» куда любой может положить моток ниток или уже готовую вещь, а также взять листовку со схемами вязки. Деньги «петельки» не собирают.

— Многие мамы, кому мы помогали, присылают нам фото окрепших деток. Видеть их — большое счастье! — признается Светлана.

НА ЗАМЕТКУ

Где найти «корзинку добра»

1. Челябинск, магазин «Искусница» на Краснопольском проспекте, 15.

2. Копейск, отдел пряжи в магазине «Десятка» на пр. Ильича,13.

3. Златоуст, магазин «Модное хобби» на пр. Гагарина, 1 линия, дом 14.

4. Златоуст, ТК «Алмаз» на пр. Гагарина, 1 линия, дом 5А, строение 2, отдел «Пряжа» на втором этаже.

5. Златоуст, магазин «Конфетка» по ул. Горького, 5.

6. Чебаркуль, магазин «Мир пряжи и рукоделия» на ул. Мира, 23.

7. Миасс, отдел пряжи в магазине «Семья» на пр. Октября, 2.

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