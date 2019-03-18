2019-03-18T15:29:14+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса

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Пользователям Интернет-Банка для бизнеса «УРАЛСИБ — бизнес-online» теперь доступен сервис «Проверка контрагентов». Новый сервис позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оценить контрагента на основании данных из официальных источников (ФНС, картотека дел арбитражного суда, перечней предприятий-банкротов и ликвидируемых предприятий).

По итогам проверки контрагенту условно присваивается аналог рейтинга — индикатор надежности: «надежный», «требующий внимания», «ненадежный». Базовая версия сервиса «Проверка контрагентов», включающая в себя отображение индикатора, бесплатна для клиентов и доступна всем пользователям Интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-online».

Индикатор надежности контрагента отображается при следующих действиях клиента в Интернет-банке:

• При создании платежа в форме платежного поручения

• При запросе рейтинга по ИНН из раздела «Платежи»

• В справочнике контрагентов для каждого из них

Кроме того, пользователям Интернет-банка доступна 30-тидневная демо-версия расширенного сервиса «Проверка контрагентов». По окончании срока ее действия клиент может оформить подписку на платную версию сервиса. В расширенной версии доступны подробные отчеты о факторах, которые повлияли на присвоение индикатора надежности контрагента.

Банк УРАЛСИБ регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступен небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc. В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и многое другое.

Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» занимает 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге для торгово-сервисных предприятий, согласно исследованию «Business Internet Banking Rank — 2018», представленному агентством Markswebb.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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