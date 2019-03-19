На Южном Урале активисты и отличники сражаются за звание «Ученика года»

Челябинская область в восьмой раз проводит престижный конкурс «Ученик года». В понедельник, 18 марта, финал стартовал в Челябинске. За три призовых места поборются 49 старшеклассников, представляющих города и районы региона.

ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

— Я ждала этого момента два года! — восклицает, волнуясь, ученика 10-го класса школы № 7 Южноуральска Лолита Пирожкова. — Настроение такое боевое, что буду биться до победного!

— Впереди у нас — три насыщенных конкурсных дня. Мы будем участвовать в дискуссиях, танцевать, петь, демонстрировать лидерские качества. Для меня участие в областном финале — так необходимый выход из зоны комфорта, приобретение уникального опыта держать ответ и ориентироваться в возможных импровизациях. Этот опыт я применю в подготовке к ЕГЭ, в защите проектов, — говорит ученица агаповской школы № 1 Александра Воронина.

ЛЭПБУК, ЛАЙФХАК, ПОРТФОЛИО…

Что же ждет конкурсантов? Десять испытаний: творческая презентация «Один день из моей жизни», домашнее задание «Лэпбук «Интересно о профессиях», испытание «Я — лидер», краеведческий этап «Широка страна моя родная», мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни», открытая дискуссия, конкурс инфографики «Формула счастливой молодежи», интеллектуальный поединок и конкурс портфолио.

УМЕНИЕ ОТСТАИВАТЬ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ

Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в министерстве образования и науки Челябинской области, по итогам конкурса определят победителя, двух призеров и десять номинантов. Победитель представит Челябинскую область на межрегиональном конкурсе «Ученик года», который пройдет в Ульяновске.

В первый день областного конкурса с участниками встретился губернатор Борис Дубровский.

— Ребята, вы — молодцы. Ваш возраст чудесен: 16 — 17 лет — так много путей впереди, так много возможностей открывается. Желаю вам сохранить позитивный настрой вне зависимости от того, победите вы или нет. Уже само участие в конкурсе — это победа. Вы — новое поколение, вы умеете конкурировать и отстаивать свои убеждения. Что, само по себе, замечательно.

А СУДЬИ КТО?

Жюри областного конкурса — это более 20 экспертов: выдающиеся учителя, представители вузов, общественных организаций, медийные лица Челябинской области. Например, ребята встретятся с финалистом конкурса «Лидеры России» Виктором Гневашевым, поработают с экспертами по вопросам написания проектов и получения поддержки на реализацию своих идей. За последние шесть лет южноуральцы три раза занимали призовые места на межрегиональном конкурсе, в 2016 году Анастасия Коршунова из Озерска одержала победу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— То, что вы стали участниками и вышли в финал областного конкурса «Ученик года-2019» — важный результат, которым вы можете гордиться. Вы представляете сейчас родной город или район, за вас будут болеть — это большая ответственность. По итогам конкурса, мы выберем лучшего ученика, который будет представлять всю Челябинскую область. Наш регион достоин того, чтобы звучать на уровне всей страны как передовой. Это тот регион, где вам жить, где вы сможете реализовать любые свои начинания. Знайте, все ваши идеи и мечты смогут воплотиться в Челябинской области.