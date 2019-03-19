2019-03-19T16:11:30+03:00
Звезды

Молодежный театр приглашает на читку пьесы Даны Сидерос «Черный апельсин»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Вы помните себя, когда вам было 12 лет? А о чем сегодня думают дети в этом возрасте, знаете? Или это уже не дети? Пьеса «Черный апельсин» Даны Сидерос как раз про эти вопросы. А еще про подростков и взрослых, про дружбу и одиночество, про первое знакомство с миром и старость, про беззаботность и беззащитность.

…Из окна падает (или прыгает?) старушка. Долго молчавший дед вдруг начинает говорить и просит поставить ему «смертельную вакцину». А тут еще мама лезет к тебе на страницу в соцсети и грустит, потому что воспитывает тебя одна. И друзья — каждый со своими «тараканами». Вот такая у главного героя пьесы круговерть — с кошками, старушками и черными апельсинами. И как во всем этом разобраться, когда тебе всего 12?..

Театральный критик Оксана Кушляева о пьесе: «Очень хороший театральный текст для семейного просмотра. Про внука и деда, про два разных поколения, которые вместе, вероятно, спасут мир. Текст живой, язык, юмор, герои — бери да ставь».

Главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев о предстоящей читке: «Автор поднимает серьезные вопросы, но говорит о них смешным, живым, понятным языком. В конце есть выход в сон: нам дают понять, что это не совсем бытовая история. Это, скорее, притча о ребенке, смерти, старости. Сегодня редко встретишь пьесы о том, как в одном пространстве взаимодействуют старость и детство».

Драматург Дана Сидерос: «Для меня важный момент в любых историях — неспособность людей к разговору друг с другом, неумение одних выразить что-то, а других — услышать и понять, нежелание или боязнь говорить друг с другом на какие-то темы, отсутствие у нас адекватного языка для многих вещей. А еще идиотская уверенность родителей, что, умалчивая какие-то темы, не обсуждая их с детьми, они детей защищают. Хотя все наоборот».

На читке узнаем, почему пьеса называется «Черный апельсин», а еще попробуем разобраться, что мы умалчиваем и почему, как наладить контакт друг с другом, услышать другого. Поговорим о жизни и смерти, юности и старости, о современных текстах и современном театре. Будет интересно. Приходите. Нам важно ваше мнение.

Специальным гостем события станет театральный критик, эксперт фестиваля «Золотая Маска» Татьяна Джурова (Санкт-Петербург).

Вход бесплатный. Чтобы записаться на читку, нужно пройти по ссылке.

22 марта в 18:00.

Молодежный театр (ул. Кирова, 116).

О драматурге

Дана Сидерос — поэт, драматург, иллюстратор, лауреат премии «Нова» пермского фестиваля SlovoNova (2013), автор двух поэтических сборников: «Шутки кончились» (2011) и «Ученик дурака» (2015). Стихи выходили в альманахах «Конец эпохи», «Новый Берег», «Гвидеон», «ШО», «Контрабанда», интернет-журнале «Лиterraтура».

В 2014 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Драматургия» с пьесой «Стена живых», в шорт-лист Международного конкурса драматургов «Евразия», стала лауреатом конкурса новой драматургии «Ремарка». В 2018-м снова победила на «Ремарке» (2-е место в номинации «Маленькая ремарка») с пьесой «Всем кого касается». Пьеса вошла в шорт-лист объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация», готовится к постановке в «Сатириконе».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Автор фильма «Ополченочка» Роман Разум: После похищения Светланы Дрюк спецслужбы Украины запустили компанию по очернению нашей кинокартины
Лидер Ансамбля Новороссия рассказал «Комсомолке» о том, когда состоится премьера «Ополченочки» и как незалежна пытается помешать успеху кинокартины
Новости 24
Убийцу королевы красоты из Магнитогорска приговорили к 1 году и 7 месяцам колонии
В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой
Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью
Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска
Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске
Отель «Золотой пляж» оштрафовали за сброс канализации в озеро Тургояк
На Таганае выпало рекордное количество снега
В Челябинске иномарка снесла автобусную остановку
Большегрузам запретят ездить по дорогам Челябинской области
«Комсомольская правда» дарит скидки на красоту, развлечения и корм для животных
Жителей Магнитогорска удивил кот, открывающий домофонную дверь
На Южном Урале забыли уволить двух заведующих детсадами, осужденных за растрату
Рейд по маршруткам в Челябинске повысил пассажиропоток трамваев и троллейбусов
В Магнитогорске две недели разыскивают 23-летнего парня
Бизнесмен из Челябинской области, не плативший налоги, вернул бюджету 30 млн, чтобы не сесть в тюрьму
В Челябинской области рецидивисты украли из магазина полмиллиона рублей
Жительница Челябинской области через суд выселила собак из соседской квартиры
ВТБ в Челябинской области подключил к Единой биометрической системе пять отделений
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
В Челябинске испекли полутораметровый пряник
Ликвидация. Мэр Елистратов потребовал вывезти из Челябинска кучи снега
Бывший сиделец выманил у пенсионерки 10 тысяч рублей в Челябинской области
В Челябинске за неделю поймали 133 машрутчика-нелегала
Семья погорельцев из Челябинской области получит материальную помощь от областного правительства
Юный знаток анатомии из Челябинской области покорил зрителей шоу «Лучше всех!» на Первом канале