Молодежный театр приглашает на читку пьесы Даны Сидерос «Черный апельсин»

Вы помните себя, когда вам было 12 лет? А о чем сегодня думают дети в этом возрасте, знаете? Или это уже не дети? Пьеса «Черный апельсин» Даны Сидерос как раз про эти вопросы. А еще про подростков и взрослых, про дружбу и одиночество, про первое знакомство с миром и старость, про беззаботность и беззащитность.

…Из окна падает (или прыгает?) старушка. Долго молчавший дед вдруг начинает говорить и просит поставить ему «смертельную вакцину». А тут еще мама лезет к тебе на страницу в соцсети и грустит, потому что воспитывает тебя одна. И друзья — каждый со своими «тараканами». Вот такая у главного героя пьесы круговерть — с кошками, старушками и черными апельсинами. И как во всем этом разобраться, когда тебе всего 12?..

Театральный критик Оксана Кушляева о пьесе: «Очень хороший театральный текст для семейного просмотра. Про внука и деда, про два разных поколения, которые вместе, вероятно, спасут мир. Текст живой, язык, юмор, герои — бери да ставь».

Главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев о предстоящей читке: «Автор поднимает серьезные вопросы, но говорит о них смешным, живым, понятным языком. В конце есть выход в сон: нам дают понять, что это не совсем бытовая история. Это, скорее, притча о ребенке, смерти, старости. Сегодня редко встретишь пьесы о том, как в одном пространстве взаимодействуют старость и детство».

Драматург Дана Сидерос: «Для меня важный момент в любых историях — неспособность людей к разговору друг с другом, неумение одних выразить что-то, а других — услышать и понять, нежелание или боязнь говорить друг с другом на какие-то темы, отсутствие у нас адекватного языка для многих вещей. А еще идиотская уверенность родителей, что, умалчивая какие-то темы, не обсуждая их с детьми, они детей защищают. Хотя все наоборот».

На читке узнаем, почему пьеса называется «Черный апельсин», а еще попробуем разобраться, что мы умалчиваем и почему, как наладить контакт друг с другом, услышать другого. Поговорим о жизни и смерти, юности и старости, о современных текстах и современном театре. Будет интересно. Приходите. Нам важно ваше мнение.

Специальным гостем события станет театральный критик, эксперт фестиваля «Золотая Маска» Татьяна Джурова (Санкт-Петербург).

Вход бесплатный. Чтобы записаться на читку, нужно пройти по ссылке.

22 марта в 18:00.

Молодежный театр (ул. Кирова, 116).

О драматурге

Дана Сидерос — поэт, драматург, иллюстратор, лауреат премии «Нова» пермского фестиваля SlovoNova (2013), автор двух поэтических сборников: «Шутки кончились» (2011) и «Ученик дурака» (2015). Стихи выходили в альманахах «Конец эпохи», «Новый Берег», «Гвидеон», «ШО», «Контрабанда», интернет-журнале «Лиterraтура».

В 2014 году вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Драматургия» с пьесой «Стена живых», в шорт-лист Международного конкурса драматургов «Евразия», стала лауреатом конкурса новой драматургии «Ремарка». В 2018-м снова победила на «Ремарке» (2-е место в номинации «Маленькая ремарка») с пьесой «Всем кого касается». Пьеса вошла в шорт-лист объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация», готовится к постановке в «Сатириконе».