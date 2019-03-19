2019-03-19T14:32:35+03:00
Общество

Житель Челябинска, выживший при падении с 9 этажа, может загреметь в психушку

Стали известны подробности состояния его здоровья
Валентина ВАГАНОВА
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Пожар произошел в доме по улице Захаренко, 11. Фото: Денис Гришаненков, vk.comПожар произошел в доме по улице Захаренко, 11. Фото: Денис Гришаненков, vk.com
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О челябинце, спрыгнувшем с 9 этажа, при пожаре, говорит весь город. Сиганул с 30-метровой высоты, встал и на своих двоих доковылял до машины «скорой помощи». Счастливчик даже рассказал очевидцам, что его зовут Андрей, и он был в сгоревшей квартире один. В больнице его определили в реанимацию.

ПЕРЕЛОМОВ НЕТ

Сейчас челябинец лежит в отделении токсикологии областной клинической больницы № 3. Нам удалось узнать его фамилию. Попытались отыскать родственников через соцсети. На популярных сайтах всего пара однофамильцев. И все они впервые слышат о 53-летнем Андрее.

Сегодня, 19 марта, пострадавшего перевели из реанимации в палату. Посещать его пока запрещено, даже нельзя передать продукты.

— Пациент сильно отравился угарным газом. Переломов у него, как ни странно, нет. Но множественные ушибы, растяжения связок и ссадины. Он неадекватный, странно себя ведет. Его консультировал психиатр и поставил диагноз «шизофрения». Стоит вопрос о переводе в психбольницу, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» источник в больнице.

Вот сюда упал житель сгоревшей квартиры. Фото: Денис Гришаненков, vk.com

Вот сюда упал житель сгоревшей квартиры. Фото: Денис Гришаненков, vk.com

ПРИЧИНЫ ПОЖАРА ВЫЯСНЯЮТСЯ

Не исключено, что челябинец сам поджог свою квартиру. Как рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области, очаг возгорания располагался на кухне. Квартира была сильно захламлена, пожарных вызвали поздно, поэтому к их приезду жилище выгорело полностью. К счастью, пожарные не допустили, чтобы огонь перешел к соседям. Сейчас устанавливают истинные причины пожара.

Пламя полностью уничтожило квартиру. Фото: Михаил Иргискин, vk.com

Пламя полностью уничтожило квартиру. Фото: Михаил Иргискин, vk.com

Напомним, огонь в квартире в доме №11 по улице Захаренко вспыхнул ночью 17 марта. На месте работали четыре пожарные машины.

По словам местных жителей, когда экстренные службы были уже совсем близко, с балкона выпрыгнул человек. Он приземлился прямо в сугроб под окнами. Незадолго до ЧП в городе прошел сильный снегопад, под окнами дома образовалась «снежная подушка», она и смягчила удар.

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Пожар в Челябинске 17 марта на Захаренко, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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