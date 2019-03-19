Банк УРАЛСИБ приступил к выплате страхового возмещения вкладчикам ПАО «РОСКОМСНАББАНК»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с 19 марта 2019 года приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам коммерческого банка ПАО «РОСКОМСНАББАНК» (г. Уфа).

Заявления от вкладчиков ПАО «РОСКОМСНАББАНК» будут приниматься с 19.03.2019 по 19.03.2020 (включительно). Право на получение страхового возмещения имеют вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, заключавшие с ПАО «РОСКОМСНАББАНК» договор банковского вклада или договор банковского счета. Выплата возмещения осуществляется в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) вкладчика за вычетом встречных требований к вкладчику, но не более 1,4 млн рублей.

Вкладчики — физические лица, фамилии которых начинаются на буквы «П — Я», могут получить страховое возмещение в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенных в Уфе и Уфимском районе Республики Башкортостан.

Вкладчики — физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, фамилии которых начинаются на буквы «Л — Я», могут обратиться за страховым возмещением в отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенные в следующих регионах:

• в районах Республики Башкортостан: Альшеевский, Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Белебеевский, Белорецкий, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Кумертауский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Учалинский, Чишминский, а также в городах республики Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Стерлитамак;

• в Москве, Казани (Республика Татарстан), городах Нижневартовске и Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — ЮГРА);

• в других субъектах Российской Федерации, за исключением районов Республики Башкортостан: Бакалинский, Буздякский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Нуримановский, Чекмагушевский, Шаранский, г. Межгорье (Башкортостан), а также г. Аша и Ашинского района Челябинской области и городов Новый Уренгой и Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Вкладчики — юридические лица могут получить страховое возмещение в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» во всех регионах присутствия Банка, за исключением:

• районов Республики Башкортостан: Бакалинский, Буздякский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Нуримановский, Чекмагушевский, Шаранский, г. Межгорье (Башкортостан),

• г. Аша и Ашинского района Челябинской области и городов Новый Уренгой и Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Банк УРАЛСИБ предлагает вкладчикам — физическим лицам, получающим страховое возмещение, обратить внимание на специальный срочный вклад «Бери выше». Вклад может быть размещен на сроки 91, 181, 367, или 732 дня. Минимальная сумма вклада 50 тыс. рублей или 700 долларов. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,5 до 7,8% годовых в рублях и от 1,6% до 2,8 годовых в долларах США. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены. Досрочное востребование производится по ставке 0,01% годовых.

Клиенты — индивидуальные предприниматели и малые предприятия, получающие страховое возмещение, могут воспользоваться специальным предложением Банка УРАЛСИБ по пакетному обслуживанию расчетного счета в рамках акции «Выгодное начало». Согласно условиям, предприниматели могут подключиться к пакетам услуг «Бизнес-старт», «Стартап» или «Кассовый» и обслуживаться по специальным тарифам:

— при подключении на 1 или 3 месяца — скидка 100% на первый период оплаты,

— при подключении на 6 месяцев — скидка 50% на первый период оплаты,

— при подключении на 12 месяцев — скидка 25% на первый период оплаты.

Открытие расчетного счета и сопутствующие услуги (изготовление и заверение копий, карточек образцов подписей, подключение Интернет-банка) и ведение расчетного счета осуществляется бесплатно.

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