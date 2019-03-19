2019-03-19T12:52:30+03:00
Общество

Клещ: начало сезона. Пресс-конференция в «Комсомольской правде»

Какие районы города и области самые опасные и как защититься от клеща
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В среду, 20 марта, в 14.00 в «Комсомольской правде» пройдет пресс-конференция, посвященная началу сезона активности клещей и способам защиты от них.

Внимание: каждый журналист сможет прямо на месте оформить полис «Антиклещ». Для оформления достаточно назвать ФИО и дату рождения

Среди обсуждаемых вопросов:

— Сколько жителей Челябинской области пострадало от укусов клещей в 2018 году, есть ли зарегистрированные случаи укусов в 2019 году?

— Каков на Южном Урале уровень инфицированности клещевым энцефалитом?

— Правда ли, что клещи предпочитают кусать женщин и не любят пьяных людей?

— Как обстоит ситуация с клещами во дворах Челябинска и других крупных городов области? Самые опасные районы города и области.

— В какой период от клещей обрабатывают территории парков и скверов?

— Насколько высока эффективность вакцинации от энцефалита и бореллиоза?

— Какие услуги предлагают страховые компании?

— Можно ли поставить прививку от клеща и застраховать домашних животных, которые вместе с хозяевами выезжают за город или гуляют во дворе?

На эти и другие вопросы ответят эксперты:

— Светлана ЛУЧИНИНА, заместитель начальника Роспотребнадзора по Челябинской области;

— Ольга ЯВОРСКАЯ, начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни министерства здравоохранения Челябинской области;

— Елена ДЗЮБИНА, директор по медицинскому страхованию ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»;

— Илья ВОЛОДИН, ветеринар.

Пресс-конференция состоится 20 марта с 14.00 до 15.00 по адресу: г.Челябинск, ул.Красная, 4, офис 608.

Телефон для справок: 8-922-632-78-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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