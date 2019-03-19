«Свадьба — 2019»: в Челябинске пройдет свадебная выставка с подарками для невест

Какие платья невесты сейчас в моде, как выбрать ведущего на свадьбу и где молодоженам провести романтическую ночь — это и многое другое челябинцы узнают на ежегодной масштабной выставке «Свадьба — 2019».

Мероприятие пройдет 31 марта в ресторане «Маркштадт».

Организаторы выставки подготовили подарки для влюбленных, которые планируют пожениться в этом году: среди посетителей выставки разыграют проживание в номере отеля, роскошная ширма для торжества, гримерное зеркало, а также множество сертификатов от партнеров.

Модный свадебные фотографы и видеооператоры, стильные ведущие и организаторы свадеб, лучшие стилисты-визажисты, декораторы и флористы, а также представители банкетных залов, отелей и загородных клубов — все это будет представлено на выставке «Свадьба — 2019».

Выставка пройдет 31 марта, ресторан «Маркштадт» (ул. К. Маркса, 131). Начало — в 12.00. Вход свободный.

Информационный партнер выставки — медиахолдинг «Комсомольская правда» — напоминают, что молодожены могут выиграть множество подарков для свадебного торжества. Для этого нужно принять участие в проекте «Горько с КП!». Подайте заявку и голосуйте за участников уже сейчас!