Нужна помощь: убежище для женщин спасает десятки семей в Челябинске

Летом к порогу трехэтажного дома по улице Валдайская в Челябинске пришла Елена. За грязную одежду цеплялся сын — восьмилетний Елисей. Лицо женщины было в кровоподтеках — в очередной раз избил муж. Об убежище, где помогут и дадут кров, Елене рассказали знакомые.

В тот же день волонтеры отвели ее в полицию. Там Елена написала третье в своей жизни заявление на мужа. И только в этот раз его забрали на десять суток. За это время женщина перевезла еще двух дочерей — два и три года — от бабушки и стала жить в приюте «Мать и дитя».

Сейчас муж Елены закодировался. Супруги нашли работу и активно трудятся на выплату ипотеки, чтобы в разгар семейного кризиса квартиру не забрал банк.

— Можно книгу писать, но больно мрачная получится: к нам приходят жертвы домашнего насилия, люди, которые пропили все, обманутые мошенниками, — рассказывает директор центра Ольга Якунина.

Убежище для женщин работает больше десяти лет. Раньше центр назывался «Обитель» и теснился в обветшалом доме в Чурилово.

— Пару лет назад нам предложили трехэтажный дом на Валдайской (окраина Тракторозаводского района — прим.ред.). Мы сделали ремонт и нам разрешили жить здесь первое время бесплатно. Но разумные сроки прошли и теперь мы платим аренду. За такое большое помещение в 300 «квадратов» — не так уж много, — говорит Ольга.

Кстати, в Челябинске есть муниципальный кризисный центр. Он содержится за счет бюджета. «Мать и дитя» — проект независимый и дотаций не получает. В нем можно находиться больше установленного для государственного центра срока.

Быт приюта существует по принципам коммуны. Днем трудоспособные отправляются на работу. Большинство заняты на хозработах в Саду Победы. Остальные готовят, убирают, присматривают за детьми. Часть зарплаты женщины отдают в «общий котел» — на аренду и нужды их дома.

— Если помощь продуктами мы еще можем найти, то с финансовой сейчас все сложно. Историй с мошенниками по стране — уйма. Люди перестали доверять, поэтому нам приходится нелегко.

В приюте сейчас живут 30 человек. Почти половина — дети. Есть три бабушки, которых буквально выбросили из дома. Месяц аренды стоит 55 тысяч рублей. Кроме того, нужно оплачивать коммунальные платежи.

Реквизиты для оказания помощи приюту на сайте организации.

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