В центре Челябинска ломают фасад уникального дома

Дом по проспекту Ленина, 65 – часть легендарного квартала, «городка чекистов». Это – культурнее наследие, с которого пылинки нужно сдувать, чтобы сохранить для потомков образцы классического «ампира». А еще это очень хрупкие здания.

Так дом выглядел в 1938 году. Фото: Юрий Латышев.

Построенный в 1938 году, дом ни разу капитально не ремонтировался. Местные жители гвоздь в стену вбивать боятся. Зато арендаторы и собственники нежилых помещений на первом и цокольном этажах занимаются самоуправством. Под магазины и пекарни выламывают перегородки, прорубают входы в стенах.

ПОСОБИЕ ПО БОРЬБЕ С БЕСПРЕДЕЛОМ

- Совет дома по проспекту Ленина, 65 живет «на стреме» уже 15 лет. Что ни год, то новый арендатор, говорит житель дома Марина Суханова.

Многолетнее противостояние сплотило жильцов так, что впору издавать методичку «Как бороться с коммерсантами».

Минувшей осенью независимая экспертиза признала этот дом объектом выявленного культурного наследия. «Квартал чекистов» рекомендовано включить в Единый госреестр объектов культурного наследия.

И в 1995 году дом в центре Челябинска выглядел очень прилично. А сколько зелени! Фото: Юрий Латышев.

- Мы, жители, обрадовались. Решили, что новый статус оградит дом от хищнических аппетитов коммерсантов. Но приказа о включении в госреестр до сих пор нет, - говорит Марина.

Но на этой неделе к фасаду дома, со стороны проспекта Ленина, стали монтировать строительные леса. В цоколе несколько лет назад располагался офис Сбербанка. Потом он пустовал. Площадь помещения – тысяча квадратных метров.

ВЫРУБЯТ ДЕРЕВЬЯ

От строителей люди ничего не добились. На место прибыл представитель фирмы-подрядчика. Она имеет лицензию на право работы в зданиях, представляющих культурную ценность - «Городская строительная компания-Урал».

- Он сказал: все разрешения есть; проект, утвержденный заказчиком, я выполню. А мы обратились в прокуратуру. Потому что права собственников нарушены, ведь фасад – общедомовая собственность. Строители уже и так разрушили стену дома со стороны фасада, внутри помещения снесли внутренние перегородки. Для сооружения новой входной группы захвачен участок придомовой территории. Для нового предприятия разрушат газон и уничтожат деревья, – поясняет Марина.

Проекта жильцы не видели. По слухам, там разместится магазин. Значит, потребуется дополнительные мощности электричества, вентиляция, канализование. Потребуется запасной пожарный выход. Значит, еще один вырубленный выход в фасаде. Выдержит ли новые нагрузки дом?

Выдержит ли дом новых нагрузок? Фото: Юрий Латышев.

КОММЕНТАРИЙ

Работы приостановлены

- Экспертиза по «кварталу чекистов» отправлена на доработку потому, что в нее не включено здание ДК им. Дзержинского, - говорит Алексей Баландин, председатель Комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области. - У компании, ведущей работы в доме есть лицензия. Пока все работы на объекте приостановлены. Наша задача – найти общий язык между всеми сторонами, обязательно учесть интересы собственников. Мы организуем встречу жильцов с собственниками коммерческих площадей, проектировщиками, строителями.

«Комсомолка» позвонила представителю подрядчика, но от разговора он отказался.

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