После смерти школьницы от менингита в Челябинске родители боятся за своих детей

В Челябинске от опасной инфекции умерла десятилетняя девочка. По словам близких, она сгорела буквально за сутки. Вечером у ребенка поднялась температура, появилась сыпь, а к утру четвероклассницы уже не стало.

— Менингит — это поражение оболочек мозга. Такое состояние может быть проявлением многих заболеваний, вызванных бактериями, вирусами, грибами и даже травмами, — объясняет начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

В большинстве случаев менингит успешно лечат. Например, в разгар лета 2017-го года одиннадцать школьников оказались на больничной койке, подхватив в спортивном лагере энтеровирус. У нескольких развился серозный менингит. Врачи поставили на ноги всех. А спустя месяц в Челябинске от гнойного менингита умер четырехлетний мальчишка.

В канун этого Нового года трагедия повторилась в Копейске — родители потеряли мальчика-пятилетку. В обоих случаях медики поздно заподозрили менингит.

КОВАРНАЯ БАКТЕРИЯ

Последний случай гибели школьницы связан с менингококком. Эта бактерия очень коварная. Но сбивает с ног только слабых, с нарушенным иммунитетом, обычно маленьких деток до года.

Ученица 35-й школы сгорела за сутки. Фото: социальные сети.

Большинство людей, встретившись с менингококком, даже не подозревают об этом. У других поднимается температура, может начаться насморк по типу ОРВИ. Даже к медикам заболевшие в этом случае обращаются редко.

— И только если бактерия из носоглотки попадет в кровь, развивается менингит или сепсис. В этом случае, счет идет на часы, — говорят медики.

В 2018-м году на Южном Урале зарегистрировано 16 случаев тяжелого менингита. Два пациента, увы, скончались — малыш и взрослый мужчина.

НАСТОРОЖИТЬ ДОЛЖНА СЫПЬ

Мама погибшей девочки тоже думала, что ее дочь простудилась. Бить тревогу не стала, хотя у школьницы был один показательный признак — сыпь.

— Менингококковая инфекция всегда начинается с высокой температуры. Иногда может развиться назофарингит. Когда бактерия попадает в кровь, выступает характерная сыпь. Это знак, что нужно молнией мчатся в стационар, — говорит заместителя начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

СПАСАЮТ ОТКРЫТЫЕ ОКНА И МОКРАЯ ТРЯПКА

Менингококк — воздушно-капельная инфекция. Передается при тесном контакте в радиусе одного метра. А еще она очень плохо «летает» и быстро умирает в окружающей среде. Вот почему школу, где училась девочка, и не закрыли на карантин. Те, кто общался в погибшей школьницей, просто сдали анализы и пропивают курс антибиотиков.

Для профилактики заражения нужно чаще проветривать помещения, а если кто-то и заболел, можно просто убраться с дезсредством.

Чтобы не рисковать, также стоит поставить прививку от менингококка в частных медцентрах. Правда, в России она пока платная (около 4 тыс. руб.) и не входит в национальный календарь прививок. Но бесплатно ее ставят призывникам и тем, кто контактировал с заболевшими.

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