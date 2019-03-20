Как отличить туман от смога в Челябинске

В жилых кварталах Челябинска на берегу озера Смолино третье утро стоит туман. Причем, каждый день гуще и гуще. Дымку 20 марта заметили и жители других районов.

— Сначала думали: это смог. Резкого запаха химии или гари в воздухе нет. Но дышится тяжело, даже окна закрыли, — признаются челябинцы в социальных сетях.

Сомнения при виде дымки над городом посещают жителей мегаполиса постоянно. В ночь на среду, 20 марта, Челябинск залило белым молоком полностью, а к утру ветки покрылись инеем. Значит, все-таки постарались не заводы, а природа.

— К образованию тумана и смога приводят одни и те же условия: безветренная погода, инверсия воздуха. Летом туманы бывают от избытка влаги, а зимой — при резком понижении температуры. Этой ночью в Челябинске было -17 градусов, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.

По большей части, туманы стоят в низинах. Озера как раз расположены ниже остальной территории, этим и объясняется, что туман окружает берега Смолино.

По берегам Смолино утром не видно ни неба, ни соседних домов.Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Кстати, в Японии, говорят в Гидрометцентре, вывели сорт бегонии, на листьях которой под влиянием смогла появляются белые пятна. У нас туман от смога можно отличить только по наличию в воздухе вредных веществ.

— Туман является благоприятным фактором для накопления вредных выбросов в приземном слое. Уровень загрязнения при туманах растет, — замечает Надежда Ячменева.

В Челябинске еще с минувшей субботы объявлены НМУ. Оживление ветра ожидают лишь к этому вечеру.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на смог в Челябинске

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

3. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.

4. Отдел организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области: 264-68-91.

5. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

6. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.