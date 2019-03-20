«Рано узнал цену деньгам и болел за «Спартак»: что известно о врио губернатора Челябинской области Алексее Текслере

20 марта челябинским чиновникам и депутатам представили врио губернатора Алексея Текслера. Он заявил, что в первую очередь хочет объехать область и «напитаться проблемами жителей». Пока Текслер принимал дела у экс-губернатора Бориса Дубровского, мы решили узнать, что известно о новом главе региона.

В официальной биографии сказано, что Алексей Леонидович долго работал в компании «Норильский никель» и даже успел побыть в кресле главы Норильска.

— Очень рады за вас! В Норильске Текслера вспоминают с большим уважением. Когда он уезжал в Москву, на повышение в министерство, отпускать его не хотели, — говорят в приватной беседе наши коллеги из норильских СМИ.

Но назвать знаковые проекты, реализованные вновь назначенным главой Челябинской области, никто не может. Норильском Текслер, уроженец Челябинска, руководил какие-то восемь месяцев, в 2008-2009 годы. Даже дома, на кухнях, наши коллеги его не вспоминают. Перемывать кости Текслеру не за что — никого не обидел. А каких-то вещественных памятных знаков о себе не оставил. Так что полудежурный восторг в отношении топ-чиновника бывшие земляки выражают лишь общими фразами.

— Он очень сильный экономист. Конечно, мы им гордимся! Может, на комбинате его помнят лучше? Ведь свою карьеру он начинал там…

Однако в пресс-службе заполярного филиала компании «Норильский никель» рассказывать об Алексее Текслере не спешат — не позволяет корпоративная иерархия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698183" frameborder="0"></iframe> Что известно о новом губернаторе Алексее Текслере.Андрей АБРАМОВ

ХУЛИГАНОМ НЕ БЫЛ

Завесу тайны приоткрывают публикации в СМИ тех лет.

— В школе я был примерным учеником. Из тех, кто нравятся учителям. Посещал кружки, занимался спортом: плавал, позже увлекся прыжками с парашютом и болел за московский «Спартак». А хулиганом никогда не был и не просиживал по подъездам, — рассказывал Алексей Текслер о себе в интервью корреспондентам газеты «Заполярная правда».

Цену деньгам Алексей узнал рано. Еще подростком он вместе с дедом ездил по деревням, помогал взрослым заниматься ремонтом. В Норильский институт на специальность «Экономика и управление» поступил, выдержав жесткий конкурс наравне с медалистами (у Алексея в аттестате было четыре четверки). Плохо ладил с черчением. С трудом шел сопромат. Но педагоги внушили парню: итог зависит от самого человека.

«БЫВАЮ РАЗНЫМ»

Уже работая на компанию «Норильский никель», Алексей Текслер не скрывал притязаний на карьерный рост.

— Каждый человек в большей или в меньшей степени карьерист. Я просто стараюсь работать хорошо, потому что это доставляет мне удовольствие. При этом помню, чем выше взлет, тем меньше времени остается для семьи, хобби, нормальных человеческих радостей, — говорил Текслер в интервью.

А еще признавался, что может из любой ситуации найти выход. Даже если он не настолько хорош, как хотелось бы. «Иногда мне действительно приходилось выбирать меньшее из двух зол», — признался он журналисту.

А про характер ответил прямо: бываю разным.

Каким Алексей Текслер покажет себя в городе, где родился, увидим сами.

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