Кто главный в мире цифровых устройств: мы или они?

Возможность обсудить современный мир цифровых устройств заинтересовала многих студентов. Ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин и председатель правления общественной организации «Объединение защиты прав потребителей» города Магнитогорска Владимир Зяблицев открыли встречу, подчеркнув необходимость дискуссий, ведь тема этого года касается абсолютно всех.

«Цифровой мир стремительно заполняет нашу жизнь. В 2018 году мы приняли около 4,5 тысяч граждан, и 55% их обращений составляют жалобы на технически сложные товары, и больше половины из них — жалобы на смарт-устройства. По отношению к 2015 году, таких жалоб не было. Безусловно, такие устройства делают наши жизнь проще: мы мобильны, мы умеем управлять различными процессами на расстоянии, получать информацию о наших детях, будучи в дороге, преимуществ много. При этом, становясь пользователями современных гаджетов, многие не до конца осведомлены в технических характеристиках смарт-устройств и их скрытом функционале», — открыл семинар Владимир Иванович.

Только ли благо приносят современные гаджеты? Нам всем известны многочисленные достоинства смартфонов, смарт-телевизоров, смарт-часов, смарт-очков. Однако сегодня спикеры рассказали о том, что еще скрыто за этими устройствами.

Доцент кафедры информатики и информационной безопасности МГТУ им. Г.И. Носова, кандидат технических наук Ульяна Михайлова выступила с темой «Смарт-устройства. Кто здесь главный: Мы или Они?». Раскрыв скрытые возможности устройств, которые ежедневно нас окружают, действительно заставила задуматься: кто чем или кем управляет? Мы — гаджетами, или они — нами. Например, во многих современных устройствах действует система скрытого видеонаблюдения, даже при выключенном состоянии устройств. Разговоры и действия, происходящие в наших домах, также могут быть фиксированы системой «Умный дом». О нас ежеминутно собирается большое количество информации и безопасность, которой мы сами себя обеспечиваем посредством смарт-продуктов, становится противоречивой. Ульяна Владимировна также подняла тему биометрических персональных данных, рассказала о современной тенденции чипирования людей и животных, а также привела примеры губительного влияния умных технологий на нашу жизнь.

Подводя итог, спикер заключила: «пока еще главные мы, но мы уже на тонкой грани. Устройства следят за нами. Системы искусственного интеллекта всегда пытаются наделить свойствами человеческого мозга, чтобы они могли самообучаться, самозащищаться, и к чему это может привести? Если система посчитает вас как собственную или чью-то угрозу? Она вас просто ликвидирует, и для этого у нее будут все функции».

В продолжение разговора выступили студенты института энергетики и автоматизированных систем Егор Картавцев, Максим Дунаев и Екатерина Горлова. Ребята затронули еще одну злободневную тему — социальные сети. Студенты сообщили о реальном количестве друзей в «ВКонтакте», об уязвимости хранения личных данных в социальных сетях и утечке данных, а также предложили каждому слушателю лично найти рядом сидящего человека в соцсети «ВКонтакте» через сервис поиска людей по фото SearchFace.

Индустрия 4.0, по мнению ведущих ученых, приведет к развитию машинного обучения, созданию цифровых близнецов физических объектов, а также к разработке интеллектуальных фабрик. Иначе говоря, мир заполнят умные машины, оснащенные не только Интернетом, но и способностями к самостоятельному принятию решений. Умные устройства скоро будут не только помогать нам выполнять рутинную работу, но и принимать за нас важные решения. И уже сегодня необходимо обезопасить себя от возможных рисков.