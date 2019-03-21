2019-03-21T11:45:22+03:00
Общество

Кто главный в мире цифровых устройств: мы или они?

19 марта в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова состоялся семинар, приуроченный к Всемирному дню защиты прав потребителей — 2019, на тему «Цифровой мир: надежные смарт-устройства»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возможность обсудить современный мир цифровых устройств заинтересовала многих студентов. Ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Чукин и председатель правления общественной организации «Объединение защиты прав потребителей» города Магнитогорска Владимир Зяблицев открыли встречу, подчеркнув необходимость дискуссий, ведь тема этого года касается абсолютно всех.

«Цифровой мир стремительно заполняет нашу жизнь. В 2018 году мы приняли около 4,5 тысяч граждан, и 55% их обращений составляют жалобы на технически сложные товары, и больше половины из них — жалобы на смарт-устройства. По отношению к 2015 году, таких жалоб не было. Безусловно, такие устройства делают наши жизнь проще: мы мобильны, мы умеем управлять различными процессами на расстоянии, получать информацию о наших детях, будучи в дороге, преимуществ много. При этом, становясь пользователями современных гаджетов, многие не до конца осведомлены в технических характеристиках смарт-устройств и их скрытом функционале», — открыл семинар Владимир Иванович.

Только ли благо приносят современные гаджеты? Нам всем известны многочисленные достоинства смартфонов, смарт-телевизоров, смарт-часов, смарт-очков. Однако сегодня спикеры рассказали о том, что еще скрыто за этими устройствами.

Доцент кафедры информатики и информационной безопасности МГТУ им. Г.И. Носова, кандидат технических наук Ульяна Михайлова выступила с темой «Смарт-устройства. Кто здесь главный: Мы или Они?». Раскрыв скрытые возможности устройств, которые ежедневно нас окружают, действительно заставила задуматься: кто чем или кем управляет? Мы — гаджетами, или они — нами. Например, во многих современных устройствах действует система скрытого видеонаблюдения, даже при выключенном состоянии устройств. Разговоры и действия, происходящие в наших домах, также могут быть фиксированы системой «Умный дом». О нас ежеминутно собирается большое количество информации и безопасность, которой мы сами себя обеспечиваем посредством смарт-продуктов, становится противоречивой. Ульяна Владимировна также подняла тему биометрических персональных данных, рассказала о современной тенденции чипирования людей и животных, а также привела примеры губительного влияния умных технологий на нашу жизнь.

Подводя итог, спикер заключила: «пока еще главные мы, но мы уже на тонкой грани. Устройства следят за нами. Системы искусственного интеллекта всегда пытаются наделить свойствами человеческого мозга, чтобы они могли самообучаться, самозащищаться, и к чему это может привести? Если система посчитает вас как собственную или чью-то угрозу? Она вас просто ликвидирует, и для этого у нее будут все функции».

В продолжение разговора выступили студенты института энергетики и автоматизированных систем Егор Картавцев, Максим Дунаев и Екатерина Горлова. Ребята затронули еще одну злободневную тему — социальные сети. Студенты сообщили о реальном количестве друзей в «ВКонтакте», об уязвимости хранения личных данных в социальных сетях и утечке данных, а также предложили каждому слушателю лично найти рядом сидящего человека в соцсети «ВКонтакте» через сервис поиска людей по фото SearchFace.

Индустрия 4.0, по мнению ведущих ученых, приведет к развитию машинного обучения, созданию цифровых близнецов физических объектов, а также к разработке интеллектуальных фабрик. Иначе говоря, мир заполнят умные машины, оснащенные не только Интернетом, но и способностями к самостоятельному принятию решений. Умные устройства скоро будут не только помогать нам выполнять рутинную работу, но и принимать за нас важные решения. И уже сегодня необходимо обезопасить себя от возможных рисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков: Об изменениях в приеме в вузы, зарплатах преподавателей и «призыве» молодых ученых
Обозреватель «КП» Александр Милкус пригласил в гости в редакцию «Комсомолки» человека, который в правительстве отвечает за развитие вузов и академических институтов [эксклюзив kp.ru, видео]
МГТУ им. Г.И. Носова и Высший институт коммерции Парижа реализуют программу для управленцев города
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Высший институт коммерции ISC (Париж, Франция) реализуют совместную Программу Executive MBA «General Management»
Обозреватель «Комсомолки» Александр Милкус избран главой Общественного совета министерства просвещения
Совету предстоит оценивать условия обучения – насколько в школах вежливые сотрудники, ухоженная территория, чистые туалеты удобная для инвалидов среда
Новости 24
В центре Челябинска перестали ломать фасад знакового дома
Врио губернатора Алексей Текслер встретился с председателем Заксобрания Владимиром Мякушем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил министра дорожного хозяйства
Двойное убийство на кладбище в Челябинске раскрыли по горячим следам
Отъявленный рецидивист попался на краже чайника в Челябинской области
Браконьеры загнали косулю на оживленную улицу Златоуста
В Челябинске закрыли частный детсад «У Машеньки», где детей морили голодом
Пивной магазин в центре Челябинска обязали убрать рекламу, призывающую налить
Жителей Челябинской области приглашают свободно пройти флюорографию
Жители Челябинска копят макулатуру и пластик, чтобы спасти бездомных животных
Двойное убийство произошло на кладбище в Челябинске
Борис Дубровский отказался участвовать в представлении нового главы региона
В Челябинской области дочь выселила 70-летнюю мать из-за подруги
Жительницу Челябинской области посадили в колонию за избиение 8-летнего пасынка
«Выбежала ночью из кафе и пропала»: в Челябинске четвертый день ищут 30-летнюю девушку
В Челябинской области подросток угнал машину, чтобы покататься
В Челябинской области потеплеет до плюс 9 градусов
На улице в центре Челябинска до конца года закроют движение из-за строительства ФОКа
В Челябинске продается квартира с бюстом Аполлона Бельведерского
Правительство Челябинской области ушло в отставку в полном составе
В Челябинской области поймали банду вооруженных браконьеров
Убийцу королевы красоты из Магнитогорска приговорили к 1 году и 7 месяцам колонии
В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой
Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью
Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска
Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске