2019-03-21T11:44:17+03:00
Общество

Сколько будет получать Борис Дубровский на пенсии

После отставки экс-губернатору Челябинской области положены льготы и выплаты
Инна КУМЕЙКО
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Борис Дубровский ушел в отставку с отличными бонусами.Борис Дубровский ушел в отставку с отличными бонусами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Говорят, на пенсии жизнь только начинается. Ушедший в отставку губернатор Челябинской области Борис Дубровский достиг пенсионного возраста в прошлом году: 22 ноября он отметил 60-летний юбилей. Мы узнали, сколько получит экс-глава региона после увольнения.

«ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ ПО ЗАКОНУ»

Согласно областному закону «О губернаторе», экс-руководителю региона, который достиг пенсионного возраста и по собственному желанию досрочно прекратил полномочия, положено единовременное пособие в размере годового денежного вознаграждения. Годовой оклад Бориса Дубровского — 2,5 млн. руб.

А еще есть повышенная пожизненная пенсия — 167 тыс. 388 руб. в месяц. Если Борис Александрович продолжит государственную службу, пенсию ему платить перестанут.

Напомним, на пост губернатора Борис Дубровский пришел с должности генерального директора ММК в 2014 году, когда президент Владимир Путин отправил в отставку Михаила Юревича.

ДОХОДЫ ПАДАЛИ, НО ОСТАВАЛИСЬ СТАБИЛЬНЫМИ

В декларации о доходах за 2014 год у Дубровского было указано: 358 млн. 179 тыс руб. Любопытные подсчитали: в день — это 981 тыс руб. Сумма сложилась из продажи доли в уставном капитале организации; дохода от ценных бумаг и вкладов в банках; наследства; доходов, полученных по нынешнему и предыдущему месту работы.

В 2017 году в декларации сумма стала меньше в 6,5 раз, но осталась все равно солидной: 60 млн. 418 тыс. руб. Дубровский был одним из самых состоятельных губернаторов в стране.

Напомним, 19 марта 2019 года он ушел в отставку по собственному желанию. Врио губернатора назначен первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, уроженец Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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