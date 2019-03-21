2019-03-21T11:36:25+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту

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Клиенты Банка УРАЛСИБ получили возможность перечислять кредит непосредственно на бизнес-карту. Услуга позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оптимизировать денежные потоки и сократить время на проведение финансовых операций.

Процедура выдачи кредита осталась прежней: сначала кредит перечисляется на расчетный счет, после этого клиент может сам перевести необходимый объем средств со своего счета на счет бизнес-карты. Для этого достаточно сформировать платежное поручение на необходимую сумму. Комиссия за перевод и зачисление средств не взимается.

Кредитные средства с бизнес-карты могут использоваться для оплаты текущих расходов бизнеса и закупки товаров в торговых точках и сети Интернет. Также средства можно снимать в любом банкомате или терминале Банка УРАЛСИБ, используя их в соответствии с целями кредитования, указанными в кредитном договоре. Возможно полное или частичное расходование кредита с помощью бизнес-карты. Подробнее об услуге можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ.

Бизнес-карта — удобный инструмент круглосуточного доступа к средствам на счете. Владелец карты имеет возможность вносить наличную выручку на счет и снимать деньги через банкоматы без посещения кассы Банка и с более выгодной комиссией. С помощью бизнес-карты можно оплачивать хозяйственные расходы в торговых точках и Интернете, а также командировочные и представительские расходы. В целях безопасности каждому сотруднику компании — держателю бизнес-карты могут быть индивидуально настроены лимиты по операциям оплаты и снятия наличных, а для удобства отправляющихся в командировки подключено автопополнение баланса карты.

Для клиентов Банка УРАЛСИБ выпуск бизнес-карты бесплатен. В рамках пакетов услуг для бизнеса первый месяц обслуживания карты — 0 рублей, далее — от 100 рублей в месяц.

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На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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