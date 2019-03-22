Чтобы летать на суперистребителях, военный променял Краснодар на суровый Челябинск

На фоне небесной лазури бирюзовые «утята» Су-34 смотрятся, как ярмарочные леденцы. Но как это всегда бывает с российским оружием — за интригующей оболочкой кроется недюжая сила.

ВЗЛЕТ И ПОСАДКА ТЫСЯЧИ РАЗ

Утенком «сушку» поколения 4++ прозвали за приплюснутую форму носового обтекателя. Сегодня это самый современный истребитель, который стоит на вооружении нашей армии. Впервые он засветился в Грузии, когда навел шуму, а если быть точным — напустил помехи на ПВО противника.

Су-34 постепенно заменят фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. В Челябинске до конца года появится уже вторая эскадрилья новых самолетов.

В небе самолет может развивать скорость до 1 900 км/час.Фото: Андрей АБРАМОВ

К вылету готовится Юрий Алексеев. 29-летний капитан семь лет назад прилетел из теплого Краснодарского края в Челябинск: после местного высшего военного авиационного училища его распределили на авиабазу Шагол.

Кто-то может пожалеть летчика, дескать, занесла нелегкая из-под ласкового солнышка в челябинский смог. Но Юрий отмахивается — здесь нашел любовь, и уже воспитывают троих детей.

Перед вылетом самолет осматривают не только техники, но и пилот со штурманом.Фото: Андрей АБРАМОВ

Старший летчик Алексеев начинал летать на стареньких Су-24. Освоил две модификации машины — бомбардировщик и разведчик. А в прошлом году отправился на очередные курсы повышения квалификации и за три месяца в классе и неделю полетов освоил «тридцать четвертый».

В небо капитан поднимал самолет больше тысячи раз.

Подвес боеприпасов.Фото: Андрей АБРАМОВ

— В нем больше авионики (авиационной электроники — прим.ред.), новой техники — летчику нужно меньше сил тратить. Он проще в управлении, легче пилотировать, экономичный. В Су-24 было много ограничений, нужно держать в уме массу нюансов, — объясняет Юрий.

Плечом к плечу в этой «сушке» сидят штурман и пилот. Раньше помещались только друг за другом. Удивительно, но в кабине можно встать в полный рост и размяться. Есть микроволновка и биотуалет.

Интересно, что за летчиками нет закрепленных самолетов. Каждый раз может выпасть иной бортовой номер.Фото: Андрей АБРАМОВ

ДРУГОЕ НЕБО

В небе истребитель с легкостью проводит пять часов. Борт может выполнить дозаправку и идти к цели дальше. «Утенок» взмывает в стратосферу и развивает сверхзвуковую скорость — свыше 1230 км/час.

При этом машина маневренная, так что на малых высотах в 25 метров от земли она также отлично себя показывает.

— Сверхзвуковой скорости достигаешь на высоте более 11 км от земли — уже в стратосфере. При этом скорость вообще не ощущаешь — просто летишь. Это от того, что кругом небо. Нет точки на земле, за которую зацепился взглядом и чувствуешь, как удаляешься от нее. Наверху скорость ты видишь только по прибору. Зато когда снижаешься на сверхмалую высоту, — 25-50 метров на скорости 900 км в час, — плывешь, будто в дорогой иномарке.

Су-34 самолет поколения 4++. Пятое поколение истребителей уже существует, но пока массово в России не производится.Фото: Андрей АБРАМОВ

В этот момент серьезный капитан Алексеев неожиданно меняется в лице и лирично продолжает:

— А знаешь, красоту небесного пространства вокруг земли ни с чем не сравнишь. Постоянно какие-то новые формы облаков вижу. Это на аэродроме может валить снег, лить дождь. А как только пробил облака — солнышко светит. Другое небо!

Выбор профессии Юрий описывает с таким же романтизмом:

— В школе видел, как над нами летели Миг-29. Мы думали, за штурвалом кто-то особенный. А когда подрос, понял, что могу сам занять место в кабине пилота.

Штурма ни пилот в кабине сидят плечом к плечу, а раньше умещались друг за другом.Фото: Андрей АБРАМОВ

Но мы заболтались — пора лететь. Летчики авиабазы почти ежедневно проводят тренировочные полеты. Юрий вместе с напарником-штурманом поднимается в бронированную кабину. Перед началом рулежки бортовой техники легонько прикасается к фюзеляжу. Это такая примета, чтобы самолет вернулся обратно…

Похож на утенка?Фото: Андрей АБРАМОВ

А еще истребитель похож на трансформера.Фото: Андрей АБРАМОВ

20 марта 2014 года Су-34 принят на вооружение.Фото: Андрей АБРАМОВ

Истребитель способен преодолеть 7 000 км при условии дозаправки в воздухе.Фото: Андрей АБРАМОВ

В неделю у летчиком стоит три смены дневных полетов.Фото: Андрей АБРАМОВ

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