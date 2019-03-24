Весну принесли! В Челябинск возвращаются перелетные птицы

На проталинах за городом по обнажившейся земле важно ходят черные грачи. Развесистые березы они превращают в коммунальные квартиры, возводя на ветвях огромные гнезда.

Грач инспектирует проталины. Фото: Наталья Киселева.

Режут гладь оттаявших озер белоснежные лебеди. Вспархивают облаками бакланы. Деловито суетятся утки. За ними гоголем плывут самцы-селезни.

Весна пришла, и прилетели и ее главные солисты — скворцы. На припеке они дают первые арии, голосисто выводя гимны солнышку.

Скворцы прилетели! Фото: Ирина Гусева.

Радуются жизни и наши всегдашние соседи — дрозды-рябинники, снегири, синицы, ополовники, совы, дятлы, поползни, хохлатые синицы-гренадерки, оляпки. Вместе с нами они перезимовали и полны больших планов: вывести потомство, поставить птенцов на крыло.

ОХОТА НАЧАЛАСЬ

Для любителей фотоохоты прилет долгожданных птиц — праздник. С аппаратурой наперевес, в одежде макскировочных тонов, они отправляются в холодные еще леса, занимают выгодные позиции на берегах водоемов, внимательно осматривают деревья и кустарники. А потом в соцсетях делятся потрясающими кадрами. Каждый — шедевр.

ЭТО ЗАРАЗНО!

— В городе ручьи, в лесу — проталинки. Лед на реке держится, но солнышко греет и участок свободной воды ширится. Скоро-скоро здесь будет шуметь настоящий птичий базар! А пока плавают шесть лебедей-шипунов, гоголь-одиночка,полтора десятка уточек, — пишет жительница Троицка Любовь Кошель. — Бакланы погостили и улетели. Два десятка чаек-то то дружно сидят, то заскандалят, взлетят, покружат, сделают круг, опять сядут и хохочут и хохочут.

Любовь — ветврач, сейчас на пенсии. Фотоохотой занимается шесть лет. Интерес к птичкам и всему живому — пожизненный.

Лебеди как и другие перелетные птицы - патриоты. Преодолевают тысячи километров, чтобы добраться до родных мест. Фото: Любовь Кошель.

А челябинка Ирина Гусева — увлеченный фотоохотник, и «заразила» интересом мужа. Фототехника — вещь недешевая, но муж балует.

ОТДЫХАТЬ ОТ БУДНЕЙ ЮРИСТА

Наталья Киселева по профессии юрист, и ее родная сестра — тоже. Выходные они проводят за на даче, на Увильдах. С фотоаппаратами сестры бродят по живописным здешним окрестностям, снимают пернатых.

— В кредит я купила объектив и погрузилась в потрясающий мир живой природы, — говорит Наталья. — В Челябинской области обитает около трехсот видов птиц. Я изучила половину. Впереди еще столько открытий. Глаз уже заточен на сюжеты. Вот мы поехали на дачу, и за городом, на обочине дороги, увидели семью куропаток. Они стояли столбиками, не шевелясь.

Куропатки весну ждут: забот — полон клюв! Фото: Наталья Киселева.

Недавно переживала из-за сильного снегопада: вернулись грачи, и тут их накрыло снегом. А пропитание? У нас на даче кормушка, мы «поставили на питание» многих птах. И белка приходит, подружка наша. Прошлым летом малышей вывела, выкормила на наших харчах и привела подросших бельчат — знакомиться.

ОТЛОЖИТЕ РУЖЬЕ!

А впереди еще столько радостей. Вернутся из дальних стран журавли и кудрявые пеликаны, затокуют глухари, воздух наполнится соловьиными трелями.

— К нам, в окрестности Троицка, прилетели лебеди. Красивые, верные, сильные птицы возвращаются на Родину, — пишет «фотоохотник» Любовь Кошель. — Что их ждет? Летят птицы через моря и горы, сквозь туман и тучи, хлещут их дожди, швыряют ветры. А они летят в свои реки, леса и болота. Бывает, кровяные мозоли под крыльями натирают и летят.

— Птицы летят, а охотники заряжают ружья. Ничего не знают о патроне птицы и летят. Люди, не берите в лес ружье, а возьмите фотоаппарат и не конец будет встрече, а начало. Начало интересного знакомства с живым миром, — призывает земляков Любовь Кошель.

Как ниточка и иголочка. Фото: Юрий Юдин.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953