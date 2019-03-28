Путевка в Сочи за 7 тыс. руб.: как недорого улететь на отдых из Челябинска

Не буду красочно описывать весну в Челябинске, вы и так все знаете. За окном — отнюдь не картина маслом. А мне в почту реклама валится: «Тур в Сочи за 7000 руб.» Эх, там сейчас мимоза цветет и магнолии… В общем, я чемодан тут же собрала. Сейчас расскажу вам, как 7 превращается в 70.

В краю магнолий... А точнее в парке "Южные культуры". Фото: Алена Максимова.

СКОЛЬКО СТОИТ

На самом деле никакого обмана в зазывалке от турфирмы нет. Сейчас в Сочи не сезон. Двухместный номер в добротном трехзвездочном отеле стоит от 400 руб. в сутки, то есть 200 руб. на человека. Улететь в Адлер из Екатеринбурга можно от 3,5 тыс. руб. Плюс столько же обратно. Вот вам и путевка на четыре — пять дней за 7000 руб.

Однако, дешевые авиабилеты предлагает лишь лоукостер. А это значит, надо доплачивать за каждый чих. Хочешь сесть в самолете рядом со своей семьей — добавь по 250 руб. за выбор места для каждого человека. За багаж — 1,5 тыс. руб. Да и доехать до Екатеринбурга — еще как минимум 400 руб. с носа. Это если найти машину на сервисе «БлаБлаКар».

Вот и выходит, что дорога в один конец будет стоить не 3500, а 5 — 6 тыс. руб. Да еще и рейс ночной, а значит придется ехать в темноте несколько часов по трассе с незнакомцем за рулем. Конечно, вдвоем с мужем и с рюкзачком за плечами я бы, рванула хоть автостопом. Но с двумя детьми мы выбрали более комфортный вариант с вылетом из Челябинска и возвращением сюда же. А это 6000 руб. в одну сторону. Зато и багаж, и обед, и выбор места — все включено.

Роза Хутор. Фестиваль Boogel Woogel. Массовый спуск с горы в купальниках. Фото: Алена Максимова

Расчеты на семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей):

* Авиабилеты — 48 тыс. руб.

* Двухкомнатный люкс в отеле на шесть суток — 3,5 тыс руб.

* Завтраки и ужины в отеле — 8,5 тыс. руб.

* С собой (на развлечения) — около 10 тыс. руб.

ИТОГО: примерно 70 тыс. руб.

Сумма кажется немаленькой. Но на одного человека получается 17,5 тыс. руб. за почти неделю отдыха. Да у нас в Челябинской области в приличном отеле номер стоит пять — десять тысяч в сутки!

Вышел из отеля, или едешь в электричке - только и хочется фотографировать красоту вокруг. Фото: Алена Максимова, Ирина Карелина.

СОЧИ ВЕСНОЙ: МИНУСЫ...

Южный город встретил нас ласковым солнышком.

— Температура за окном +12 градусов Цельсия, — сообщил пилот.

Внутри все затрепетало от счастья. Ведь мы улетали из очередного нежданного в Челябинске снегопада.

Доехали до отеля, отдохнули часок и собрались на улицу, чтобы, наконец, вдохнуть морского воздуха. А там… дождь. И шел он почти половину нашего отпуск — два с половиной дня! А нам казалось, что пять лет, как в романе Маркеса.

Но в дождливые дни (а их весной в Сочи 50%) город выглядит не так привлекательно...Фото: Ирина КАРЕЛИНА

* Это главный минус: 50% дней в марте и апреле в Сочи льют дожди. Нужно быть к этому готовым.

* Еще в несезон цыганки с букетиками на счастье, таксисты-частники, продавцы экскурсий и «сфотографируйте ребенка с обезьянкой» пристают более остервенело, чем летом. Потому что туристов мало, и нельзя пропустить ни один ходячий кошелек. Впрочем, полиция их шугает. Поэтому в общественных местах эти товарищи практически не появляются, только подкарауливают свои жертвы в переулках.

* Весной даже в теплую погоду у моря часто дует противный холодный ветер.

Чайная плантация Мацесты. Фото: Алена Максимова, Ирина Карелина.

… И ПЛЮСЫ

В один прекрасный денек мы решили прогуляться до дендрария вдоль берега, а там... легкий бриз, солнце, чайки и ни-ко-го на десятки метров вокруг! Мы забыли, что куда-то шли и просидели на нагретой солнцем гальке несколько часов с блаженными улыбками.

У моря хорошо сидеть даже в пальто. К тому же, толпы туристов не мешают. Фото: Алена Максимова

* Ни удушливого летнего зноя, ни криков «Горячие пирожки», никаких потных тел вокруг. Можно бросать камешки в море, не боясь кого-то убить. Вот он кайф отпуска в несезон!

* Весна (в ее сухие дни, конечно) — лучшее время для экскурсий. Самая комфортная для этого температура. Не нужно выбирать тенистые дорожки, а можно гулять везде, где хочется, и глазеть на всякую красоту.

Так вот ты какая - мимоза! А не те сухие веточки, что продают в Челябинске на 8 марта. Фото: Алена Максимова

* Красоты в весеннем Сочи особенно много, ведь это пора цветения. Огромные прекрасные бутоны магнолий приводят в восторг всех. Живая мимоза, а точнее акация серебристая выглядит совершенно иначе, чем эти никчемные засохшие веточки, что продают в Челябинске к 8 марта. Пушистая, солнечная... Много тут и других цветущих деревьев. Да и вечно зеленые пальмы — куда же без них! В общем, праздник для глаз.

* А еще весной в Сочи все стоит дешевле, чем в горячий сезон. Экскурсоводы, отели и частники, сдающие жилье в аренду, роняют ценник в два, а то и в три раза.

На закате.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

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